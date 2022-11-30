BMW'nin paylaşımında Gemlik detayı! Togg'a nispet mi?

Otomobil devi BMW'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımdaki Togg Gemlik detayı dikkatleri çekti. Bunun üzerine bakan Varank'tan yanıt geldi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik Kampüsü, 29 Ekim'de açıldı. Geçtiğimiz aylarda banttan inen ve büyük bir ilgi gören Togg, Alman otomobil devi BMW'nin de dikkatini çekmiş gibi duruyor. Bugün BMW, Togg'un Gemlik rengini anımsatan yeni model aracını kurumsal sayfasında paylaştı.

BMW'nin gönderisinde Gemlik detayı yer aldı

Dünyaca ünlü otomobil markası BMW, Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg'un Gemlik rengini anımsatan ve Gemlik sahilinde çekilen yeni modelinin fotoğrafını kurumsal hesabında paylaştı. Paylaşımın ardından ise Türk takipçilerden çeşitli yorumlar geldi.

16 plakasının yer aldığı ve Gemlik sahilinde fotoğraflanan araç, Türkiye'nin otomobili Togg'a benzerliği ile dikkatleri çekti. Bununla birlikte Türk takipçiler, Togg'a nispet yaptıklarını yorumlarda belirtti. Ayrıca Gemlik'te yapılmış olan çekimlere de vurgu yaptılar.

Togg böyle üretiliyor! Bir saatte 20 Togg üretecek fabrika!

Bunların üzerine Türkiye'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Mustafa Varank'tan da paylaşım geldi. Varank, BMW'nin yaptığı paylaşıma esprili bir karşılık olarak "Togg " yanıtını verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Togg CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil ile ilgili birçok bilgi verdi. Bu bilgiler arasında en dikkat çekeni ise uygun fiyatlı Togg modeli oldu. Karakaş'ın açıklamasına göre uygun fiyatlı Togg modeli, 2027 yılında satışa sunulacak. Bu model ise kompakt B-SUV olacağını söyledi.

Togg https://t.co/EELeg66J6W — Mustafa Varank (@varank) November 30, 2022

Bunların dışında CEO, 2023 yılında toplam 20 bin adet üretim yapmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca 2024 ve 2025 yıllarında üretimin katlanarak artacağı, 2026 yılında ise C-SUV, S-Sedan ve C-X Coupe olacak şekilde 100 bin adet üretime çıkılacağını açıkladı. 2030 yılının sonuna kadar ise trafiğe çıkan Togg sayısının 1 milyona ulaşacak.

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