BMW iX, Türkiye'de geri çağırılıyor! İşte sebebi

Otomobil üreticileri satışa sundukları araçlarda tespit edilen bir fabrikasyon sorunu nedeniyle araçları geri çağırarak, ücretsiz onarımını yapıyor. Bu herkesin karşılaştırdığı bir durum olmasa da, bugüne kadar milyonlarca araç geri çağırıldı. Toyota'dan Nissan'a, Volkswagen'den Tesla'ya kadar neredeyse tüm üreticiler bu durumla karşı karşıya kalırken, BMW iX ile geri çağırmalara bir yenisi eklenmiş oldu.

Elektrikli otomobil pazarında BMW'nin amiral gemisi olan ve diğer modeller için referans niteliği taşıyan, aynı zamanda ShiftDelete.Net olarak aktif bir şekilde kullandığımız iX modeli hakkında daha önce birçok video paylaştık. Geçtiğimiz günlerde yurt dışında geri çağırıldığı duyurulan araç, ülkemizde de çağırıldı.

Renk değiştiren BMW iX Flow'a yakından baktık!

BMW iX için iki farklı geri çağırma başlatıldı

Dikkat çeken detay, her iki geri çağırmanın farklı sorunlardan dolayı olması. Ülkemizdeki BMW iX sahiplerine gönderilen mesajda, direksiyon elektroniğinin değiştirilmesini kapsayan gönüllü bir geri çağırma programı başladığı belirtilerek, en yakın sürede servisten randevu alınması rica edildi.

Yurt dışında yapılan geri çağırmanın nedeni ise akü nedeniyle ortaya çıkabilecek yangın riski. Ulusal Karayolu ve Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) gönderilen geri çağırma bildiriminde, Samsung'un Kore'deki tesisinde Nisan ayında gerçekleştirilen pil üretimi sırasında katot plakalarının hasar gördüğünün tespit edildiği, bu kapsamda olası bir kısa devre halinde yangın riski oluştuğu belirtildi.

Kullanıcıların araçlarını dışarıya park etmesi ve acil bir durum olmadığı sürece araçlarını kullanmamaları / şarj etmemeleri istenirken, sevindirici olan detay sadece 83 aracın bu sorundan etkileniyor olması. Katot sorunundan etkilenen pil modüllerinin değiştirileceği belirtilirken, sorunlu 83 aracın 22 Kasım 2021 ile 30 Temmuz 2022 arasında üretildiği tespit edildi.

Ülkemizde bu sorundan etkilenen bir araç olup olmadığı henüz bilinmezliğini korurken, Borusan tarafından gönderilen mesaj yukarıda belirttiğimiz üzere direksiyon elektroniği ile alakalı.