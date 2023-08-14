Artan kur ve vergi oranları giyimden gıdaya, teknolojiden otomobile derken dijital platformları da etkiliyor. Artan maliyetler sebebiyle yerli yayın platformları BluTv ve Gain fiyatlarına zam yaptı. Yüzde 50 artış yaşanan fiyatların ardından abonelik ücretleri yeniden hesaplanarak paylaşıldı. İşte BluTv ve Gain platformlarına gelen zam miktarları ve yeni abonelik fiyatları…

Artan kur ve vergi oranları giyimden gıdaya, teknolojiden otomobile derken dijital platformları da etkiliyor. Artan maliyetler sebebiyle yerli yayın platformları BluTv ve Gain fiyatlarına zam yaptı. Yüzde 50 artış yaşanan fiyatların ardından abonelik ücretleri yeniden hesaplanarak paylaşıldı. İşte BluTv ve Gain platformlarına gelen zam miktarları ve yeni abonelik fiyatları…

BluTv ve Gain abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni abonelik fiyatları

Türkiye'nin yerli ve milli dijital yayın platformlarından olan BluTv ve Gain abonelik ücretlerine zam yaptı. Buna göre BluTv platformunda aylık abonelik ücreti 49,90 TL'den 99,90 TL'ye çıktı. Gain'de ise aylık abonelik ücreti 34,90 TL'den 99 TL'ye yükseldi. Tabi aylık abonelik ücretleriyle birlikte yıllık paketlerde de zam uygulaması yapıldı. Platformlar yaklaşık yüzde 100 oranında fiyatlarına zam yaptı.

BluTv aylık ve yıllık abonelik ücreti!

Abonelik TipiEski FiyatYeni FiyatAylık abonelik49,90 TL99,90 TLYıllık abonelik358,80 TL598,80 TL

Hepsiburada Premium aboneliği almanız halinde BluTv üyeliğine ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Gain aylık ve yıllık abonelik ücreti!

Abonelik TipiEski FiyatYeni FiyatAylık abonelik34,90 TL99 TLYıllık abonelik262,80 TLGüncelleniyor…

Türkiye'nin yerli ve milli dijital yayın platformlarında yaşanan fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak. Yani bugün itibariyle abone olursanız zamlı fiyat üzerinden ödeme yapacaksınız. Ayrıca daha öncesinde aylık abone olduysanız da önümüzdeki aydan itibaren zamlı fiyattan ödeme yapacaksınız. Yıllık abonelik satın aldıysanız aboneliğiniz bitene kadar herhangi bir ekstra ücret alınmayacak ancak bir sonraki ödeme döneminde zamlı fiyatlar geçerli olacak.

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Peki siz BluTv ve Gain platformlarına gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz?