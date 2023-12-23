Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasıyla birlikte Jack Dorsey, Jay Graber'ın da yer aldığı ortaklar ile birlikte Bluesky adını verdiği alternatif bir platform kurdu. Şimdilik sadece davetiye ile üye alımı gerçekleştiren Bluesky, bazı değişiklikler ile birlikte yeni logosu ile kullanıcıların karşısına çıktı. İşte detaylar…

Bluesky, yeni logosu ile gündemde

İlk olarak 2021 yılında ortaya atılan Bluesky, merkeziyetsiz sosyal medya protokolü olarak geliştirilmeye başlandı. X ( Twitter ) satıldıktan sonra yeni bir sosyal medya platformu kurmak isteyen Jack Dorsey, Bluesky projesini sosyal medya platformu haline getirdi.

Twitter benzeri özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken Bluesky, yalnızca davet ile üye olunabildiği için eleştiri yağmuruna tutuluyor. Bluesky CEO'su Jay Graber'in bir blog gönderisine göre artık platformdaki gönderileri görebilmek için oturum açmanıza gerek yok. Artık hem web'den hem de Bluesky uygulamasından gönderileri görebilirsiniz.

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Oturum açmamış kullanıcıların gönderilerinizi görmesini engellemek istiyorsanız, ayarlardaki bir açma/kapatma düğmesine tıklayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak Bluesky, "diğer uygulamaların bu isteği yerine getirmeyebileceğini" ve geçişin hesabınızı özel hale getirmediğini belirtiyor.

Butonun altındaki bir notta "Bluesky açık ve halka açık bir ağdır" ifadesi yer alıyor. Konu hakkında açıklama yapan Graber, "Bu ayar yalnızca içeriğinizin Bluesky uygulaması ve web sitesindeki görünürlüğünü sınırlandırır ve diğer uygulamalar bu ayara uymayabilir. Bluesky platformundaki gönderilerin geliştirici araçları ve diğer uygulamalar aracılığıyla her zaman herkese açık olduğunu belirtmemizde fayda var." ifadelerine yer verdi.

Şirketin yeni logosu ile ilgili de açıklama yapan Graber, "Kelebek, sosyal medyayı yeni bir şeye dönüştürme misyonumuzu anlatıyor. Kelebeğin genel mavi gökyüzüne göre büyük bir gelişme olduğunu düşünüyorum. ve meslektaşım Parker Ortolani'nin de belirttiği gibi, uygulama, Twitter hayranlarına tanıdık gelecek eğlenceli bir animasyona sahip. (X'i değil, Twitter'ı kastediyorum.)" dedi.