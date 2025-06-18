Bitget ve UNICEF'ten Gençler İçin Dijital Eğitim Ortaklığı

BİTGET, gençler arasında dijital becerileri ve blokzincir okuryazarlığını artırmak amacıyla UNICEF Lüksemburg ile üç yıllık bir ortaklığa imza attı. Ortaklık kapsamında Bitget'in eğitim kolu olan Bitget Akademi, öğretmenler ve gençler için video oyunu geliştirme temelli ilk etkileşimli çevrimiçi ve yüz yüze blokzincir eğitim modülünü UNICEF ile birlikte geliştirecek.

Bu iş birliğiyle Bitget, UNICEF İnovasyon Ofisi (OOI) liderliğinde yürütülen Game Changers Coalition (GCC) girişimine katıldı. Bitget'in desteğiyle Brezilya, Kamboçya, Hindistan, Kazakistan, Malezya, Fas ve Güney Afrika dahil olmak üzere sekiz ülkede; genç kızlar, ebeveynler, mentorlar ve öğretmenler dahil 300 bin kişiye blokzincir becerileri kazandırılması hedefleniyor.

Ekosistemin etki alanını genişletmek amacıyla Bitget, UNICEF'i önde gelen blokzincir protokolleri ve geliştiricileriyle tanıştıracak. Bu isimler, mentorluk yaparak ya da iş birliği içinde olarak eğitim inisiyatifine farklı bakış açıları ve katkılar sağlayabilecek.

UNICEF Lüksemburg İcra Direktörü Sandra Visscher, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

"Bu ortaklık, dijital becerilerin fırsat ve kapsayıcılık açısından ne denli güçlü bir itici güç olduğuna dair ortak inancımızı yansıtıyor. Bitget ile birlikte çalışarak gençlere kendi geleceklerini şekillendirecek araçları, bilgiyi ve özgüveni kazandırmak istiyoruz. İnovasyon, kapsayıcı bir güç olmalı; kapılar açmalı, ufukları genişletmeli ve teknolojinin herkes için, her yerde işe yaramasını sağlamalıdır."

Bitget CEO'su Gracy Chen ise şöyle konuştu:

"Yeni teknolojiler sadece ayrıcalıklı bir azınlığa ait olmamalı, erken yaşta ve adil biçimde tanıtılmalı. Gerçek dünya kullanım senaryoları ve sosyal fayda potansiyeliyle blokzincir, genç neslimize modern topluma bakış açımızı değiştirecek ürünler inşa etme gücü veren en etkili araçlardan biridir. Blockchain4Her girişimiyle yüzlerce kadını güçlendirme hedefimiz, binlerce kız çocuğunu eğiten küresel bir harekete dönüştü. İşte blokzincirin ulaşabileceği ölçek ve etki tam da budur."

Her yıl, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki genç kızlar ve kadınların, erkek akranlarına kıyasla dijital beceri ve internet erişimi eksikliği nedeniyle 15 milyar dolarlık ekonomik fırsattan mahrum kaldığı belirtildi. Günümüzde işlerin yüzde 90'ı dijital yetkinlik gerektirirken, Game Changers Coalition, bu cinsiyete dayalı dijital beceri açığını kapatmak adına acil bir çağrıya yanıt veriyor. Bitget ve UNICEF birlikte, genç kadınların yarının dijital ekonomisinde etkin rol alabilmelerine olanak tanıyan, ölçeklenebilir ve kapsayıcı bir model inşa etmeye çalışıyor.

BİTGET 1,1 MİLYON KIZ ÇOCUĞUNA EĞİTİM VERECEK

Bitget, Game Changers Coalition kapsamında Küresel Video Oyun Koalisyonu, Micron Foundation ve Women in Games gibi ekosistem inşa eden kurumlarla birlikte 2027'ye kadar 1,1 milyon kız çocuğuna eğitim ve beceri kazandırmayı hedefliyor.

Bitget Academy ve 10 milyon dolarlık Blockchain4Her inisiyatifi aracılığıyla, kız çocuklarına küçük yaşlardan itibaren dijital okuryazarlık ve finansal bağımsızlık kazandırılması amaçlanıyor. Blockchain4Her, şimdiye dek mentorluk programları, finansman olanakları ve eğitim kaynaklarıyla birçok kadına destek verdi.

Bitget Global olarak Türkiye'de de faaliyetlerini sürdüren Bitget, Türk kripto kullanıcıların sorunsuz işlem yapabilmesi için yerelleştirilmiş çözümler sunmaya devam ediyor. Şirket, özellikle eğitim faaliyetleri kapsamında da Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekiyor ve bu alandaki çalışmalarına öncelik veriyor.