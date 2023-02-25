Bir ilk: Mobil Dünya Kongresi'nde taşınabilir dövme cihazı tanıtılacak!

LG H&H, haftaya Barselona'da gerçekleşecek MWC'de ( Mobil Dünya Kongresi ) taşınabilir dövme cihazı tanıtacaklarını açıkladı. Güney Koreli LG H&H adlı şirket, kongreye güzellik firması olarak katılan ilk isim olacak. Peki, LG H&H'in taşınabilir dövme cihazı için neler bekliyoruz? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

LG H&H taşınabilir dövme cihazı, akıllı telefonlara bağlanacak

LG H&H'in taşınabilir dövme cihazı, akıllı telefonlara bağlanacak ve bu şekilde tasarımın baskı halinde hazırlanmasını sağlayacak. Yapıldıktan sonra sadece bir gün kalacak dövmeler, vegan içerikli olacak. Bu sayede dövmeler cilt yanında ek olarak kıyafetler üzerinde de kullanılacak.

Geçici dövmelerin baskı çözünürlüğü inç başına 600 nokta olacak. Baskının seçildikten sonra cihazda hazır hale gelmesi ise sadece iki ya da üç saniye sürecek. Yani bir anlamda bu taşınabilir dövme cihazı, oldukça pratik bir kullanım sağlayacak. Ayrıca hızlı hazırlanışı sayesinde ticari olarak da talep görmesi muhtemel.

Dudak uçuklatıyor: Apple'ın karma gerçeklik gözlüğünün fiyatı belli oldu!

LG H&H, taşınabilir dövme cihazı için "doğaçlama ve baskı" odaklı bir ürün olduğunu belirtiyor. Bu ürünün birkaç yıl içinde dövme yaptırmadan önce kararsız kalan müşteriler için dövme sanatçılarının elinin altında olacaktır. ya da kombine uygun olarak veya özel davetler için minimal değişiklikler sevenler için de talep edilebilir.

LG H&H'in Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı bu taşınabilir dövme cihazı, ilk önce Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa çıkacak. 2023 yılının ikinci yarısından sonra ise sırasıyla birçok ülkeye yayılacak. Yeni çıkacak ürünün fiyat etiketiyle ilgili ise şu an için bir bilgi bulunmuyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce taşınabilir dövme cihazı talep görecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.