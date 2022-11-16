Bir dönem kapandı! Audi logosunu yeniledi

Otomotiv sektöründeki değişim hız kesmeden devam ediyor. Otomobil şirketleri, elektrikli motor akımına katılarak yıllardır hayatımızda olan içten yanmalı motorlara veda ediyor. Bunun yanı sıra üreticilerin sürücü karşısına daha yenilikçi ve dinamik bir şekilde çıkabilmek için belirli aralıklarla logo değişikliğine gittiğine şahit oluyoruz. Kısa süre önce bunlara bir yenisi eklendi. Alman menşeli otomobil üreticisi Audi, logosunu yenilediğini duyurdu. İşte yeni Audi logosu!

Audi logo değişikliğine gitti! İşte yeni tasarım

1909'da kurulan Almanya merkezli otomobil firması Audi, son dönemde otomobil üreticilerinin takip ettiği logo yenileme trendine katıldı ve ikonik dört halkalı logosunu yeniledi. Ancak şirket, sektör genelinin aksine logosunda geniş çaplı bir değişikliğe gitmedi. Bunun yerine firmayla özdeşleşen ve birbirine geçen dört halkalı tasarım sabit kaldı ve logoya 2 boyutlu ve daha kompakt bir görünüm verildi.

Audi'nin yeni logosu eski krom renkli halkaları yeni siyah beyaz halkalarla değiştiriyor. Bu şekilde modern bir görüntüyle hem son dönemde yaygınlaşan elektrikli otomobillere ayak uyduruluyor hem de otomobil üreticisinin kurumsal kimliğine ve amblem stiline yeni bir hava katılıyor.

Audi RS3 Performance Edition: 300 adet üretilecek!

Audi'nin internet sitesinde bazı açıklamalarda bulunan tasarım başkanı Marc Lichte, logoya sadece ufak dokunuşların yapılmasını "İyi tasarım, daha az değişikliktir." sözleriyle açıkladı. Öte yandan şirket, mevcut krom halkalarla karşılaştırıldığında, yenilenen tasarımın kontrastı artıran ve uzaktan daha görünür olmalarını sağlayan siyah arka planlı ve beyaz halkalardan oluşan bir yapıda olduğunu söyledi.

Burada müşterilere seçim şansı sunmak isteyen Alman üretici, müşterilerin logodaki halkaları beyaz yerine koyu griye çalan siyah renkle özelleştirmelerine de imkan sağlayacak. İlk olarak bir süre önce tanıtılan Q8 e-tron (2024) ailesinde karşımıza çıkan güncellenen logonun önümüzdeki yıllardan itibaren kullanılmaya başlanması muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Audi logosu nasıl olmuş? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!