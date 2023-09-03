Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve 5 gün boyunca ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerin akın ettiği TEKNOFEST bugün sona erdi. Genç yaşlı, kadın erkek herkesin ilgisini çeken TEKNOFEST yoğun yağışa rağmen ziyaretçi akınına uğradı. Festivalden dolayı büyük bir heyecan ve gurur yaşandı.

Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST sona erdi

ANKARA - Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve 5 gün boyunca ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerin akın ettiği TEKNOFEST bugün sona erdi.

5 gün boyunca Ankara Etimesgut Havalimanı'nda genç yaşlı, kadın erkek herkesin ilgisini çeken TEKNOFEST yoğun yağışa rağmen ziyaretçi akınına uğradı. 30 Ağustos'ta kapılarını ziyaretçilere açan TEKNOFEST bugün itibarıyla sona erdi.

Gerçekleştirilen festivalden dolayı büyük bir heyecan ve gurur yaşadığını ifade eden Mevlüt Kayış, "Çok büyük bir heyecanla geldik. Yağmurlu bir hava olmasına rağmen katılım çok güzel. Çocuklarımız çok mutlu. Çocuklarımız teknolojik gelişmelere karşı büyük bir hayranlık duyuyorlar. Ayakları yere basmayan bir festival bizi çok mutlu etti. Bu etkinliğe vesile olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"O kadar güzel ki festivalden ayrılmak istemiyorum"

TEKNOFEST'in çok güzel olduğunu ve hiç bitmesini istemediğini belirten Yase Berkil, "TEKNOFEST'e geldiğim için çok mutluyum. İlk günden beri ilgiyle takip ediyorum. Çocuklarımızın bu kadar büyük başarılara imza atacağını beklemiyordum ama çok güzel ürünler geliştirmişler. Ülkemden gurur duyuyorum. Allah o çocukları yetiştiren ailelerden razı olsun. İyi ki varlar. Bu yağmura rağmen festivale geldik. Çok mutluyuz. O kadar güzel ki festivalden ayrılmak istemiyorum" açıklamalarında bulundu.

"İnsanın burada tüyleri diken diken oluyor"

TEKNOFEST'i yerinde görmek ve bu gururu yaşamak için Yozgat'tan geldiğini ve büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Celal Ayhan, "Türkiye'nin gururu olan bir festivaldeyiz. Türk milleti olarak gururlanmamak elde değil. KIZILELMA olsun TB-2 ve TB-3 olsun her biri bizim gururumuz. İnsanların bu yağmura rağmen bu ürünleri görüp mutlu olması büyük bir gurur. BAYKAR'dan, Selçuk Bayraktar'dan ve ekibinden Allah razı olsun. Çok güzel gençlerimiz var. Hepsi de pırıl pırıl. Burayı yaşamak lazım. İnsanın burada tüyleri diken diken oluyor" dedi.

Ailesiyle birlikte festivali yerinde takip eden ve yapılan çalışmaların gençlere umut olduğunun altını çizen Elif Er, "Gelişmeleri görmek gerçekten çok güzel. Gençleri böyle işlerde görmek ülkemiz adına gurur verici. Buradaki gelişmeler biz gençlerin önünü açıyor. Bize yapabileceklerimiz adına umut veriyor" ifadelerini kullandı.