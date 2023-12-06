Binlerce Counter-Strike 2 Oyuncusu Yanlışlıkla Banlandı

Binlerce Counter-Strike 2 oyuncusu bugün hesaplarının banlandığını fark etti. Valve tarafından alınan beklenmedik bir karar sonucunda, kullanıcılar oyuna ve dijital öğelerine erişimini kaybetti. Valve, yanlış uygulanan yasakları düzeltmek için çalışıyor.

Binlerce Counter-Strike 2 oyuncusu bugün uyandığında hesaplarının banlandığını fark etti. Popüler FPS oyunu için Steam'de yapılan paylaşımlar, yasaklamaların yanlış hesapları etkilediğini gözler önüne serdi. Kullanıcılar, bu yasaklamalar sonrasında oyuna ve dijital öğelerine olan erişimi kaybetti.

Valve, CS2 oyuncularını yanlışlıkla banladı

Valve tarafından alınan beklenmedik bir karar, yüzlerce CS2 oyuncusunu etkiliyor. Geçtiğimiz günden bu yana yapılan paylaşımlara göre, kullanıcılar CS2'den banlandığını bildiriyor. Henüz detaylar belli değil, ancak son güncelleme sonrası Nvidia ekran kartı kullanıcılarını etkilemiş gibi duruyor.

Bazı profesyonel e-spor oyuncuları bile hesaplarının engellendiğini dile getirdi. Bu durum, Valve'ın hile karşıtı sistemlerinin (Vac-Ban) yeni bir güncelleme veya sürücü uyumsuzluğu nedeniyle tetiklendiği iddialarını tetikledi.

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CS2'de sorun yaşandığını kabul eden Valve, yeni bir güncelleme nedeniyle yasakların yanlış uygulandığını doğruladı. CS2 forumlarında yapılan açıklamada, oyuncuları etkileyen yasakları düzeltmek için çalıştığını ifade etti.

Yasaklanan kullanıcılara, durum çözülene kadar bazı tavsiyeler de verildi. Buna göre Steam'deki oyun dosyalarını kurcalamaktan veya üçüncü taraf yazılımları kullanmaktan kaçınmanız gerekiyor. Ayrıca hesabınızın banlandığına dair Valve'a şikayette bulunabilirsiniz.

Valve, durumu doğrulasa da, yanlış yasaklamaların nedenini paylaşmadı. Ancak kullanıcılarda hile karşıtı sistemlere olan güveni zedelemiş durumda. Valve'ın yasakları geri almak için çalıştığını, ancak bu süreçte oyuncuların başka sorunlarla karşılaşıp karşılaşmayacağını göreceğiz.

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