Bilim insanlarından uzayda yaşam ile ilgili yeni keşif!

Max Planck Enstitüsü, Georg August Üniversitesi ve Sonneberg Gözlemevi'ndeki bilim insanlarının hazırladığı yeni bir araştırma makalesi yayınladı. Araştırmacılar, daha önce astronomlar tarafından keşfedilmeyen 18 ötegezegen olduğunu ortaya koydu. Yeni keşfedilen gezegenlerden 2 tanesinde su olduğu ve uzayda yaşam ile ilgili ipuçları içerebileceği açıklandı.

Uzayda yaşam var mı? Bilim insanları 2 yeni gezegen keşfetti

Keşfedilen 2 gezegen hakkında merak uyandıran şey, kayalık bir çekirdek olan Europa'ya olan benzerliği olarak nitelendiriliyor. Diğer 2 gezegenin yıldızlarına Europa ve gezegeninden daha yakın olduğu belirtiliyor. Bu nedenle bilim insanları, gezegenlerin yüzeyinin büyük olasılıkla sıvı su ve buhar arasında bulanıklaştığına inanıyor.

Bilim insanları, sistemdeki dış gezegenlerin atmosferleri hakkında araştırma yapmak için ideal olduklarını belirtti. Daha derine inmek için araştırmacılar, Hubble ve Spitzer uzay teleskopları tarafından yakalanan sistem verilerine baktı. Gezegenler çok yakın olduklarından, gökbilimcilerin "geçiş zamanlaması varyasyonları" adını verdikleri durum meydana geldi. Geçiş zamanlaması varyasyonlarının gezegeni yörüngenin normalde onu oraya götüreceği zamanda görünmediği anlamına geldiğini belirtmekte fayda var.

Araştırmacılar, bu durumda bir sistemdeki gezegenlerin geçişine bakılarak toplanan herhangi bir verinin hiç bir şekilde senkronize olmayacağının altını çizdi. Bununla birlikte araştırmacılar, su birikintisine sahip gezegenlerin keşfinden sonra Hubble ve Spitzer uzay teleskoplarından toplanan verilere bakarak yedi yıllık bir zaman çizelgesi oluşturmayı başardılar. Bu sayede Kepler'de bulunan dünyalar hakkında daha fazla ayrıntı elde edildi.