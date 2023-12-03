Beta Enerji: Transformatör Üretimi ve Enerji Sektöründeki Güçlü Konumu

Türkiye'de enerji sektöründe 35 yıldan fazla tecrübesi ile bilinen Beta Enerji'nin transformatör üretimi ve sektördeki güçlü konumu incelendi. Şirketin ürün çeşitliliği, yüksek üretim kapasitesi ve teknolojik yenilikleri ile dikkat çekiyor.

Türkiye'de enerji sektöründe 35 yıldan fazla tecrübesi ile bilinen Beta Enerji çözümlerini inceledik. Transformatörler nasıl üretiliyor?

Avrupa'nın enerji ihtiyacı buradan karşılanıyor! Transformatörler nasıl üretiliyor?

Beta Enerji, enerji sektöründe 35 yılın üzerindeki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde 65.000 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren bu şirket, 400'den fazla çalışanıyla enerji alanında önemli bir aktör haline gelmiştir. Beta Enerji'nin global ayak izi, 52 ülkeye yaptığı ihracat ve iki farklı ülkedeki yatırımları ile de kendini gösteriyor.

Şirketin ana ürün yelpazesi Yağlı Tip, Kuru Tip ve Güç trafolarını kapsamakta. Beta Enerji, 100 MVA ve 170 KV'ye kadar olan güç aralığında trafolar üretebiliyor ve yıllık 12 bin adet trafo üretim kapasitesine sahip. Bunun yanı sıra şirket, şarj cihazları, güç üniteleri ve anahtarlama ürünleri üretimiyle de dikkat çekiyor, böylece müşterilerine tek bir noktadan uçtan uca çözümler sunuyor. Beta Enerji'nin markaları arasında MFC Transformer, Solar Check, IMC Generators ve Voltpo yer alıyor.

Beta Enerji'nin gelişim süreci ise oldukça etkileyici. 2009 yılında ilk ihracatını gerçekleştiren şirket, 2011'de Benin'de bir Lojistik Merkezi kurdu. 2013'te Beta Test Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından akredite edildi. 2014'te Afrika'da Etiyopya'da yağlı tip transformatör üretim fabrikası açıldı ve 2015'te ilk TÜBİTAK destekli transformatör üretimi gerçekleştirildi.

2017'de AR-GE Merkezi belgesi kazanılan Beta Enerji, 2019'da Uganda'da bir test laboratuvarı kurdu. 2020'de Tedaş Genel Müdürlüğü'nden onay alan kuru tip, yağlı tip depolu ve hermetik trafolarda başarılar elde etti. 2021'de "Beta" Transformatör AdaSokağı S.K. ana destekçisi oldu ve 2022'de 52 ülkeye ihracat yaptı.

Beta Enerji'nin ürün çeşitliliği, yüksek üretim kapasitesi, sürekli gelişim ve iyileştirme odaklı yaklaşımı, çalışan memnuniyetine verdiği önem ve start-up dinamizmi ile sektörde fark yaratıyor. Ayrıca, şirketin elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağ çözümleri alanındaki teknolojik yenilikleri takip etmesi ve müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler sunması da önemli bir avantaj sağlıyor. Beta'nın saha tecrübesi ve servis bakım ağının gücü, elektrikli şarj istasyonlarının servis bakım süreçlerinde de kendini gösteriyor. Bu kapsamlı yaklaşımıyla Beta Enerji, enerji sektöründe güçlü bir konuma sahip.