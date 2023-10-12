Bennu Asteroiti'nden Gelen Paket Canlı Yayında Açılıyor

Geçtiğimiz günlerde OSIRIS-Rex misyonu başarıyla tamamlandı. Uzay aracı Dünya'ya yaklaşıp Bennu Asteroiti'nden topladığı parçaları başarılı bir şekilde gezegenimize bıraktı. Yetkililer, gök cisimleri arasında taşınan bu gizemli paketi teslim aldı. İlk incelemelerini yaptı. Nihayet NASA, Bennu Asteroiti'nden gelen paketi canlı yayında tüm meraklıların gözü önünde açıyor. Bu görev, evrenin gizemini aydınlatmaya yardımcı olacak.

Tüm dünyanın gözü bu canlı yayında. Geçtiğimiz günlerde OSIRIS-Rex misyonu başarıyla tamamlandı. Uzay aracı Dünya'ya yaklaşıp Bennu Asteroiti'nden topladığı parçaları başarılı bir şekilde gezegenimize bıraktı.

Yetkililer, gök cisimleri arasında taşınan bu gizemli paketi teslim aldı. İlk incelemelerini yaptı. Nihayet Nasa, Bennu Asteroiti'nden gelen paketi canlı yayında tüm meraklıların gözü önünde açıyor. Bu görev, evrenin gizemini aydınlatmaya yardımcı olacak.

Bennu Asteroiti'nden gelen kargo sonunda canlı yayında açılıyor!

Geçtiğimiz günlerde OSIRIS-Rex misyonunun uzay aracı O-Rex, evrenin gizemine ışık tutacak paketi Dünya'ya bıraktı. Araştırmacılar, Nasa'nın başarılı operasyonuyla Bennu Asteroiti'nden parçaları taşıyan kapsülü laboratuvara götürdü.

Nasa, ilk olarak kapsülün üzerindeki gizemli tozların peşine düştü. Bilim adamları, Bu tozların Bennu Asteroiti'ne ait olacağını düşündü. Nihayet bugün canlı yayında bu gizemli paket canlı yayında tüm sırları aydınlatacak.

Nasa'nın uzay aracına dur durak yok: Bennu'dan sonra yeni görevi Apophis Asteroiti!

OSIRIS-REx, 2016 yılının eylül ayında görevine başladı. NASA bu görev için 1.2 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Fırlatıldıktan iki yıl sonra uzay aracı, 1.650 metre genişliğindeki asteroide ulaştı. 2020 yılında uzay aracı Bennu'ya beklenenden çok daha derine girmeyi başardı. Bugüne kadarki en büyük asteroit yüzey örneğini topladı.

Bilim adamları, toplama odasının kapısının daha büyük kayalık malzemelerle sıkıştırıldığını ve bazı kaya parçalarının uzaya sızdığını keşfettiler. Bu nedenle daha fazla malzeme kaybını önlemek için numune alma cihazını hızlı bir şekilde dönüş kapsülünün içine saklamaya karar verdiler.

Bu sayede toplayabildiği kadar çok örnekle Dünya'ya dönmesini hedeflediler. Bu görevde amaç en az 2,1 ons malzemeyi dünyaya geri getirmekti. Ancak ilk tahminlere göre OSIRIS koleksiyonun 8,8 ons civarında.

OSIRIS-REx misyonu artık başarılı bir şekilde sona erdi. O-Rex uzay aracına dur durak yok. Dünya'ya paketini bıraktıktan sonra evine el sallayıp yeni görevine doğru yola çıktı. Bundan sonra yeni rotasını Apophis Asteroiti olarak değiştirdi.

Tabii ki görevin adı da güncellendi. O-Rex uzay aracı OSIRIS-APEX misyonu için Apophis Asteroiti üzerinde incelemeler yapacak. Araştırmacılar bu misyonla birlikte bu asteroitin Dünya ile çarpışma ihtimalini araştıracak. Çünkü araştırmalara göre Apophis Asteroiti, Dünya yüzeyinin 32.000 mil yakınına gelecek. Yani Dünya'ya Ay kadar yaklaşacak.