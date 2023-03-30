Bekleyiş sona erdi: TCG Anadolu ve yüzen tankları göreve başlıyor!

Türk tersaneleri uzun zamandır sivil ve askeri alanda üst düzey üretim yapıyor. Bu standartları yakalaması ve öncül ülkeler arasına girmesi 90'lı yıllarda fikri temelleri atılan ve 2004 itibariyle de somuta dökülmeye başlanan MİLGEM projesiyle birlikte oldu. Son olarak TCG Anadolu kabul testleri tamamlandı ve envantere giriş tarihi açıklandı.

TCG Anadolu kabul testleri tamamlandı ve envantere giriş tarihi açıklandı!

Yapımına ilk olarak 2014 yılında başlanan TCG Anadolu'nun (L-400) inşası Sedef Tersanesi tarafından tamamlandı ve geçtiğimiz yıl suya indirildi. Ardından elektronik sistemlerin montaj ve entegrasyon çalışmaları tamamlandı.

Son olarak da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi ve kabul testleri başladı. SavunmaSanatiST'den Anıl Şahin'in özel haberine göre bugün itibariyle son aşamaya gelindi ve önümüzdeki ayın başında envantere alınacak.

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Hatta tam tarih olarak 8 Nisan işaret ediliyor. Özel bir tören düzenleneceği ve sonrasında TCG Anadolu amfibi hücum gemisinin göreve başlayacağı belirtiliyor. Zaten FNSS üretimi ZAHA da geçtiğimiz günlerde envantere alındı.

FNSS tarafından geliştirilen ZAHA (zırhlı amfibi hücum aracı), TCG Anadolu gibi gemilerde kullanılarak karaya çıkarma operasyonları esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde almayı hedefliyor.

Bir sonraki adımda ise Bayraktar TB3 SİHA'nın envantere alınıp TCG Anadolu'ya entegre edilme sürecine geçilecek. Önümüzdeki yıllarda da Hürjet, Kızılelma ve Milli Muharip Uçak gibi hava araçları da bu gemide kullanılacak.

TCG Anadolu özellikleri:

Uzunluk: 232 m

Yükseklik: 58 m

Genişlik: 32 m

Azami hız: 21 knots – 39 km/s (Tam yük ile)

Tam yüklü menzil: 9 bin deniz mili

Hareket siası: 9 bin mil

Ağır yük garajı: 1410 m²

Hafif yük garajı: 1880 m²

Gemi havuzu: 1165 m²

Hangar: 900 m²

Uçuş güvertesi: 5 bin 440 m²

Tam yük deplasmanı: 27 bin 436 ton

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