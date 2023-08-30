Beklenen an geldi: iPhone 15 tanıtım tarihi belli oldu!

Apple etkinlik tarihi bugün resmen açıklandı. İşte iPhone 15 serisi ve Apple Watch 9 gibi yeni cihazların tanıtım tarihi...

Apple'ın bu yılki yıllık sonbahar etkinliğini, yeni amiral gemisi iPhone 15 serisini 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20: 00'da düzenleyeceğini duyurdu. Nihayet açıklanan etkinlikte ne bekliyoruz?

iPhone 15 tanıtım tarihi belli oldu!

Apple Watch Serisi 9

Apple'ın bu yıl, mevcut Series 8'in yinelenen bir güncellemesi olan Apple Watch Series 9'u piyasaya sürmesi bekleniyor. Yenilemenin, cihazın S serisi çipindeki çekirdekleri güncellemeye odaklanarak kayda değer bir performans artışı sağlaması bekleniyor, ancak cihazın Apple Watch Series 8 ile etkili bir şekilde aynı olması muhtemel.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre S9 çipi iPhone 13, iPhone 14 ve diğer cihazlarda kullanılan A15 Bionic çipini temel alacak. Yeni çip, önemli ölçüde iyileştirilmiş performans ve verimlilik sağlayabilir, uygulama başlatma hızlarını artırabilir ve potansiyel olarak pil ömrünü uzatabilir. Apple'ın " Apple Watch Series 9" için yeni bir pembe renk seçeneği sunmayı planlanıyor.

Apple Watch Ultra2

Apple Watch Ultra'nın yenilenmiş bir versiyonu bu sonbaharda çıkacak ve yeni 3D baskılı bileşenlerle birlikte Apple Watch Series 9'a gelen S9 işlemci yükseltmesinin aynısını alması bekleniyor. Apple Watch Ultra'nın ikinci nesil versiyonu potansiyel olarak birinci nesil modelden daha hafif olabilir.

Weibo kullanıcısı Setsuna Digital'den gelen bir söylenti, yeni Apple Watch Ultra'nın ağırlığının azaltılacağını iddia ediyor; bu, Apple'ın kullandığı söylenen 3D baskılı parçalar nedeniyle mümkün gözüküyor.

İkinci nesil Apple Watch Ultra, potansiyel olarak siyah titanyum tonu gibi daha koyu yeni bir renk seçeneğiyle de gelebilir.

Yeni iPhone Kılıfları ve Apple Watch Kordonları

Eylül ayındaki Apple etkinliklerinde olduğu gibi, yeni iPhone kılıflarının ve Apple Watch kordonlarının çeşitli yeni renklerde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni kılıflar ve kordonlar bazen etkinlik sona erdikten birkaç dakika sonra Apple'ın çevrimiçi mağazasından sipariş edilebiliyor.

Apple Watch Dokuma Mıknatıslı Kayış Mock Özelliği

Bir söylentiye göre Apple, Apple Watch Series 9 için dokuma kumaş malzemeden yapılacak ve mevcut Modern Buckle bandına benzer manyetik tokalı yeni bir bant çıkarmayı planlıyor. Bu arada birçok kaynak, Apple'ın 2013'ten bu yana yıllık iPhone sürümlerinde yaptığı gibi bu yıl da deri iPhone 15 kılıfları sunmayacağını iddia etti . Bunun yerine şirketin daha çevre dostu malzemeler kullanan deri benzeri kılıflar sunacağı öne sürüldü.

USB-C AirPods Pro Kılıfı

Bloomberg'den Mark Gurman ve Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, iPhone 15'in piyasaya sürülmesiyle birlikte muhtemelen AirPods Pro için bir USB-C şarj kutusu da piyasaya sürecek.

Bu beklenti, bu yıl iPhone 15 serisinde gerçekleşmesi beklenen Lightning'den USB-C'ye geçişle aynı doğrultuda.

iPhone 15 Renk Eşleşen USB-C Kabloları

Bu yıl Apple'ın iPhone 15 modellerini kutuda düz beyaz kablo yerine aynı renk örgülü USB-C'den USB-C'ye kabloyla göndermesi bekleniyor. Söylentiler, her kablonun iPhone 15 modelinin rengiyle eşleşecek renkte bulunacağını öne sürüyor.

Söylentilere göre 1 metre yerine 1,5 metre ölçülecek. Örgülü tasarımıyla daha dayanıklı olması da bekleniyor. Söylentiler doğruysa, Apple'ın yeni akıllı telefon serisinin renkleriyle eşleşecek aksesuar olarak ek renk uyumlu USB-C kabloları satmasını bekliyoruz.

iPhone 15 Pro Thunderbolt Kablo Aksesuarı

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 15 Pro modelleri "en azından" USB 3.2 veya Thunderbolt 3'ü destekleyecek. Ancak sızdırılan USB4 kablosu Thunderbolt 4 protokolünü temel alarak 40 Gbps'ye eşdeğer hızlar sunmasına olanak tanıyor veya önceki USB 3.2 Gen 2 standardının iki katı hıza sahip.

Apple Ürünleri için Yeni Yazılım

iPhone için iOS 17, iPad için iPadOS 17, Apple Watch için watchOS 10 ve Apple TV için tvOS 17'nin birkaç ay süren beta testlerinin ardından Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve Apple muhtemelen bu yazılımlar için çıkış tarihlerini açıklayacak güncellemeler. Bazen güncellemeler etkinlikten birkaç gün sonra yayınlanır.