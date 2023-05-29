Beijing'de düzenlenen Bilim ve Teknoloji Forumu'nda robotlar sergileniyor

Çin'in 'Silikon Vadisi' olarak bilinen Zhongguancun'da düzenlenen forumda, robot sektöründeki en yeni trendler inceleniyor. Yapay zeka, yaşamlarımızı nasıl dönüştürecek? Robot teknolojilerinin şekil verdiği akıllı geleceğe dair en son yenilikler sergileniyor.

ANONS (İngilizce): ZHENG XİN, Xinhua muhabiri:

"Beijing'de düzenlenen bilim ve teknoloji forumunun bu sergisinde robotlar canlanıyor. Çizimler, desenler ve insansı robotlar... Forum, Çin'in 'Silikon Vadisi' olarak bilinen Zhongguancun'da düzenleniyor. Robot sektöründeki en yeni trendler neler? Yapay zeka, yaşamlarımızı nasıl dönüştürecek? Burada en son yenilikleri inceleyeceğiz ve robot teknolojilerinin şekil verdiği akıllı geleceğe kendimizi bırakacağız."

SES 1 (Çince): TİAN HUA, Aubo (Beijing) Robotik Teknoloji Limited Şirketi Pazarlama Müdürü:

"Burada sergilediğimiz ürün, derin öğrenme ve sınır bilişim ile üç boyutlu görüşü bir araya getirerek canlı fotoğraflardan taslaklar oluşturabiliyor. Bu taslaklar, mekanik bir kola kılavuzluk ederek kolun elle boyama dokusunu taklit eden resimler çizmesini sağlıyor. Eşgüdümlü mekanik kolla resim çizme, teknolojimizin uygulandığı alanlardan sadece biri. Ürünlerimiz, geleneksel endüstriyel imalat, metal işleme, otomobil işleme, lojistik, fizyoterapi ve hatta tıp sektöründeki cerrahi robotlar gibi başka birçok farklı alanda kullanılıyor. Gelecekte, yaşlı bakımı gibi alanlarda insanların ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren ürünler geliştirmeye ağırlık vereceğiz."

SES 2 (Çince): XİE XİAOLONG, Beijing Inspire Robot Teknoloji Limited Şirketi Satış Müdürü:

"Bu beş parmaklı insansı el, 6 hareket derecesine ve 12 ekleme sahip. Hassas tutma işlemi gerçekleştirecek şekilde insan elini taklit edebiliyor. Şu anki uygulama alanları başlıca insansı hizmet robotları, yapay uzuvlar, eğitim, bilimsel araştırma ve benzeri alanlar olarak öne çıkıyor. Gelecekte insansı robotlar, ailelere dadı olarak hizmet verebilir. Bu robotların huzurevleri, hastane koğuşları ve başka durumlarda kullanımına yönelik büyük bir potansiyel bulunuyor."

SES 3 (Çince): HU HUİHUİ, Beijing Surgerii Robotik Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı:

"Bu robot temel olarak karın ve göğüs ameliyatlarında kullanılıyor. Robotun üroloji ve jinekoloji ameliyatlarında kullanımına yönelik klinik deneyler tamamlandı, genel cerrahide kullanımına yönelik denemeler ise devam ediyor. Robotun göğüs ve kalp ameliyatlarında kullanımı üzerinde de çalışıyoruz. Şu anda işbirliği yaptığımız hastanelerin hepsi Çin'in en iyi sağlık kurumlarıdır. Ürünlerimizi sürekli güncellemek ve teknolojimizi daha fazla insana fayda sağlayacak şekilde küresel pazara sunmak amacıyla, şirket çalışanlarının neredeyse yarısı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılıyor."

25-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 2023 Zhongguancun Forumu'na, en yeni bilimsel ve teknolojik ilerleme ve başarılarını sergilemek isteyen dünya çapındaki 650 işletme ve kuruluş katılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)