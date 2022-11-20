Bayraktar Kızılelma piste çıktı! İlk uçuş tarihi

Yerli savunma sanayii şirketleri tarafından havacılık alanında peş peşe atılan hızlı adımlar sayesinde 2022 yılında dünyanın en çok İHA-SİHA satan ülkesi Türkiye oldu. Sektördeki gelişmeler de ara vermeden devam ediyor. Son olarak Baykar tarafından geliştirilen yerli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma piste çıktı.

Bayraktar Kızılelma piste çıktı: İlk uçuş 2022'de olacak!

Bayraktar Kızılelma için paylaşılan ilk verilere baktığımızda oldukça umut vadeden bir prototipin karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu hava aracı TB2 ve Akıncı'nın yapay zeka özelliklerinin yanı sıra F-16 ve F-35'te gördüğümüz bazı yetenekleri de beraberinde getirecek.

Envantere alınacak ilk modellerin subsonic yani 800+km hıza çıkması planlanıyor. Zaten bugün piste çıkan versiyon da bunlardan biri. Gelecek dönemde ise transonik (1000+ km/s) ve supersonic (1200+ km/s) şeklinde 2 farklı motor seçeneği de eklenecek.

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Ayrıca TB3'lerin de kullanılacağı TCG Anadolu amfibi hücum gemisine de iniş-kalkış yapabileceğini, F-16'larda kullanılan AESA radarına sahip olacağını ve F-35 gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyarak (ayrıca yapımında kullanılan malzemeler ve boyası sayesinde) düşük radar görünümüne sahip olacağını da söyleyelim.

Bayraktar KIZILELMA, yeni nesil savaş uçakları (F-35 ve MMU/TFX), insansız hava araçları (TB2- Akıncı, Anka ve AKSUNGUR gibi) ve istihbarat birimleri (AWACS uçakları) ile haberleşebilecek. Dolayısıyla onların gördüğü hedefleri kendi görüyormuş gibi hareket edip vurabilecek.

emekledi, yürüdü, koştu… #KIZILELMA ?????? crawled, walked, ran… #KIZILELMA ?????? pic.twitter.com/VQFRYcIfXf — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 20, 2022

Asli görevleri havadan karaya olacak. Tabii havadan havaya mühimmatlarını da taşıyacak. Fakat ilk versiyonun F-16'lar ile dog fight -it dalaşı- yapıp yapamayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Ancak ilerleyen yıllarda bunun mümkün olduğunu belirtelim.

Motor tarafında ise Baykar'ın Ukraynalı Ivchenko-Progress ile çeşitli anlaşmalar (AI-322F Turbofan Motor ve AI-25TLT Turbofan Motor için) yaptığı biliniyor. Her ne kadar Ukrayna-Rusya savaşı devam etse de halihazırda 20'den fazla motor teslimi yaptığını ve bu sürecin herhangi bir kesinti olmadan devam ettiğini biliyoruz.

Bayraktar #KIZILELMA'yla bir pazar hatırası… ?????? A sunday morning to remember with Bayraktar #KIZILELMA… pic.twitter.com/xq1dnNSJ7c — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 20, 2022

Bu yerli insansız savaş uçağı da tıpkı Akıncı'da olduğu gibi A, B ve C şeklinde farklı yeteneklere sahip en az 3 prototip ile karşımıza çıkacak. Bu araçlarda ise Ivchenko üretimi AI-25 varyantı olan AI-25TLT (16,5 kN) ve AI-322F (41 kN) kullanılacak.

Toplamda ise 4 prototip üretileceği belirtiliyor. Bunlar da 1 adet AI-25TLT Kızılelma-A, 1 adet AI-322F Kızılelma-B ve 2 adet AI-322F Kızılelma-C olacak. Ek olarak, yerli motora dönüş yönünde de bazı çalışmalar var. TEI tarafından üretilen TEI-TF6000 turbofan motorunun önce 6.000 lbf (26,5 kN) sonra da 10.000 lbf (44,5 kN) itki gücüne sahip versiyonlarının Kızılelma ile denenmesi bekleniyor.

Bayraktar Kızılelma için ilk uçuş tarihi olarak 2022 sonu gösteriliyor. Zira TUSAŞ tarafından geliştirilen MIUS'un da Kızılelma'nın hemen ardından önümüzdeki şubat ayında havalanacağı söyleniyor. Test süreçleri hızlı ve olumlu geçerse 2023 yılında her iki aracın envantere girişini görebiliriz.

Bayraktar Kızılelma özellikleri:

Uçuş süresi/ Havada kalış süresi: 5 saat

Maksimum kalkış ağırlığı: 6 ton

Operasyonel irtifa: 35 bin feet

Görev yarı çapı: 500 NM (deniz mili)/ 900+ km

Seyir hızı: 0.6 Mach (gelecekte 0.8+ Mach ve 1.2+ Mach hızlara çıkabilir)

Faydalı yük kapasitesi: 1500 kg (dahili silah istasyonları ile)

Yüksek manevra kabiliyeti

Otomatik iniş ve kalkış- seyir

Düşük radar izi

SATCOM haberleşme

Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış

AESA radarı ile uyumlu

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