Bayraktar KIZILELMA'nın Son Uçuş Testi Başarıyla Gerçekleşti

Bayraktar KIZILELMA'nın Son Uçuş Testi Başarıyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın son uçuş testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Testin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

SELÇUK Bayraktar, BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın son uçuş testini paylaştı.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'nın son uçuş testinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar KIZILELMA uçuşta AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti. Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı

TBMM önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs tanıdık çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
title