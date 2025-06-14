Bayraktar AKINCI ve ÇAKIR'ın Başarılı Testi Gurur Verdi

'GURUR VERİCİ BİR GELİŞME'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar AKINCI'nın ÇAKIR seyir füzesi ile gerçekleştirdiği atış testinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Milli kabiliyetlerle geliştirilen AKINCI ve ÇAKIR'ın entegre başarısı, savunma sanayimizin ulaştığı seviye adına gurur verici bir gösterge. Alçak irtifa, otonom hedef tanıma, tam isabet. Bu başarının arkasındaki Baykar Teknoloji ve Roketsan ekiplerimizi yürekten kutluyorum" açıklamasında bulundu.