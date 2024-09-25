Bayburt Üniversitesi'nde 5. Uluslararası İleri Mühendislik Teknolojileri Konferansı Başladı

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası İleri Mühendislik Teknolojileri Konferansı başladı.

Dede Korkut Kampüsündeki Gökhan Budak Konferans salonunda düzenlenen açılış programında konuşan Vali Mustafa Eldivan, konferansın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bayburt'un butik bir şehir olduğunu, dolayısıyla hem yaşamanın hem de bilgi üretmenin kolay olduğunu belirten Eldivan, "Özellikle tarihiyle doğasıyla kültürüyle ve kadim gelenekleriyle aslında önemli bir şehir. Aynı şekilde üniversitemiz de kampüsleriyle şehrimizin göz bebeği." dedi.

Eldivan, yerel yöneticiler olarak üniversitenin gelişimine her zaman destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlimizin göz bebeği üniversitemiz ve akademisyenlerimizin her zaman daha iyi şartlarda, daha konforlu şekilde eğitim öğretim hayatına devam ederek bilimsel anlamda yeni şeyler ortaya koymalarına bizim yardımcı olmamız lazım. Çünkü sizler seçilmiş insanlarsınız. Akademisyen olmak ciddi bir fedakarlığı, çalışmayı da gerektiriyor. O açıdan sizler bizim için şahıs olarak da kurum olarak da çok kıymetlisiniz. Sizin şehrimize, medeniyetimize aynı zamanda kültürel dokuyla beraber şehir hayatına çok ciddi katkı sağlamanız gerektiğini de düşünüyorum."

Belediye Başkanı Mete Memiş de gelişen ve modern dünyada daha güzel kent oluşturma adına kentin nitelikli insanlarını şehirle ilgilenir hale getirmek gerektiğini vurgulayarak, bu anlamda en büyük paydaşlarının da üniversite olduğunu anlattı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise konferansın 5. kez yapılmasının önemine işaret ederek, bu tür organizasyonların gelenekselleştikçe daha değerli hale geldiğini söyledi.

Genç bir üniversite olarak oldukça önemli bir konferansa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Türkmen, "20 ülkeden 300'e yakın katılımcı var. Elenenler hariç kabul edilen tebliğler. Bu da oldukça önemli bir rakam. Zengin bir tartışma ortamı olacak, burada bunu da önemsiyoruz. Bu çalışmaya katkı sağlayan Mühendislik Fakültemiz başta olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından akademisyenler, mühendislik alanında sunum yaptı.???????