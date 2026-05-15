Bayburt’ta bilim fuarları ve proje sergileri büyük ilgi gördü

Bayburt'ta farklı okullarda düzenlenen bilim fuarları ve proje sergileri devam ederken, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Bilim kültürünün yaygınlaştırılması ve öğrencilerin araştırma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bilim fuarlarında öğrenciler, projelerini tanıttı. Bilimsel araştırma, tasarım, teknoloji ve sosyal alanlarda Bayburt Fen Lisesi ve Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan çalışmalar, protokol üyeleri ve ziyaretçilerden ilgi gördü.

Fuarlarda öğrenciler, projelerinin hazırlık sürecini, kullanım alanlarını ve ortaya koydukları çözüm önerilerini anlattı. Öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma ve üretme becerilerini geliştiren çalışmalar, okullarda bilim ve proje heyecanı oluşturdu.

Şehit Nevzat Kaya İlkokulunda ise Hızlı Destek Modülü kapsamında proje sergisi açıldı. 'İş Birlikçi Öğrenme Yöntemi ile Tasarlanan ve Okul dışı Öğrenme Ortamlarında Uygulanan Eğitsel Oyunların İlkokul Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi' adlı proje kapsamında öğrenciler, eğitsel oyunlarla matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere katıldı.

Okullarda açılan fuar ve sergilerle öğrencilerin bilimsel üretime katılması, öğrendiklerini uygulamalı olarak sunması ve proje kültürü kazanması desteklendi. - BAYBURT

