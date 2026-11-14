Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt BİLSEM öğrencilerinin akıllı matara projesi Türkiye ikincisi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt BİLSEM öğrencilerinin geliştirdiği taşınabilir akıllı matara projesi, TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye ikincisi oldu. Matara, ağır metalleri temizleyip ışıkla mikropları yok ederek güvenli içme suyu sağlıyor.

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, temiz suya ulaşmanın zor olduğu yerlerde kullanılabilecek taşınabilir "akıllı matara" geliştirdi.

Merkezde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Irmak Buğlem ile 6. sınıf öğrencisi ???????Azra Beren Araz, teknoloji ve tasarım öğretmeni Zöhre Araz koordinatörlüğünde "Hibrit Nanofiltrasyon ve Fotosterilizasyon Tabanlı Mobil Su Arıtma Ünitesi Projesi"ni hazırladı.

Öğrenciler, proje kapsamında afetlerde, altyapı sorunlarında veya doğada temiz suya ulaşmanın zor olduğu durumlarda da kullanılabilecek taşınabilir akıllı matara geliştirdi.

Sudaki ağır metalleri büyük oranda temizleyen akıllı mataradaki ışık sistemi sayesinde de mikroplar yok edilerek hızlı şekilde güvenli içme suyu elde edilebiliyor.

Proje, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın Sağlıklı Yaşam Kategorisi Ortaokul Seviyesi'nde Türkiye ikinciliği kazandı.

Öğretmen Zöhre Araz, AA muhabirine, öğrencilerin uzun ve yorucu bir çalışma döneminin ardından emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Öğrencileriyle birlikte insanlık yararına güzel bir projeye imza attıklarını belirten Araz, projenin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlamasının önemli olduğunu vurguladı.

Araz, çocukların yarışmadan gururla döndüğünü ifade ederek, "Bütün çocukların, öğrencilerin konfor alanlarını bırakarak gayret etmelerini, Türkiye'nin geleceğine yön veren gençler olmalarını arzu ediyorum. Bize sunulan teknolojileri kullanmayı bir kenara bırakarak, öğrencilerimizin de bir şeyler üreterek insanların kullanımına sunmasını temenni ediyorum." dedi.

Irmak Buğlem ise TEKNOFEST'te bulunmanın kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu dile getirerek, hedeflerinin projelerini geliştirmek olduğunu belirtti.

Azra Beren Araz da geliştirecekleri yeni projelerle dünyaya ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Ankara'da 'Çobanlar Grubu'na operasyon! Servetlerine el konuldu

"Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu

Evi yoktu, minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu
Hollanda'dan Yunanistan'a tarihi hezimet! Tam 7 gol attılar

Komşuya tarihi hezimet! Hollanda gol olup yağdı
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai17

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var