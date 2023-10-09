Son dönemlerde oyuncular için düzenlenen etkinliklerin sayısı bir hayli arttı. Bu noktada Steam ve Epic Games öne çıkıyorken, diğer oyun firmaları da boş durmuyor. Son olaraksa en popüler FPS oyunları arasında yer alan Battlefield 2042, önümüzdeki günlerde ücretsiz erişime açılacak.

Son dönemlerde oyuncular için düzenlenen etkinliklerin sayısı bir hayli arttı. Bu noktada Steam ve Epic Games öne çıkıyorken, diğer oyun firmaları da boş durmuyor. Son olaraksa en popüler FPS oyunları arasında yer alan Battlefield 2042, önümüzdeki günlerde ücretsiz erişime açılacak.

Battlefield 2042 ücretsiz erişime açılıyor!

Electronic Arts önümüzdeki hafta yeni Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyorken Battlefield 2042 6. sezon: Dark Creations ise 10 Ekim'de oyunculara sunulacak. Şirket, yeni sezonu bir etkinlik ile kutlayacak.

Battlefield'ın resmi Twitter ya da yeni adıyla X hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre Battlefield 2042 oyunu, kısa süreliğine ücretsiz erişime açılacak. Bu kapsamda 599,99 TL'lik FPS oyununu 12 Ekim ile 16 Ekim tarihleri aralığında bir ücret ödemeden oynayabileceksiniz. Herhangi bir kısıtlama olmayacak. Tabii süre sona erince erişiminizi kaybedeceğinizi belirtelim.

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Etkinlik ile ilgili paylaşılan bilgilere göre oyuncular, Battlefield 2042'yi Xbox Store, PlayStation Store ve Steam üzerinden indirilebilecekler. Yani hem Xbox hem PlayStation konsol hem de bilgisayarda oynanabilecek.

Battlefield 2042 sistem gereksinimleri

2013 yılında çıkan Battlefield 4'ün devamı niteliğindeki Battlefield 2042; Sahip olduğu modlar, haritalar ve birçok silah seçeneği ile gerçekçi bir savaş deneyimi sunuyor. Oyunun çevrimiçi olduğunu belirtelim. Yani düşmanlarınız da gerçek birer oyuncu olacak.

Battlefield 2042 sistem gereksinimleri şu şekilde;

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)Windows 10 (64-bit)İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600KAMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 4790Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 / Nvidia GeForce GTX 1050 TiAMD Radeon RX 6600 XT / Nvidia GeForce RTX 3060RAM: 8 GB16 GBDepolama: 100 GB kullanılabilir alan100 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 12Sürüm 12

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