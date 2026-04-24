Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde çocuk ve gençlerle buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İnovasyon Merkezi tanıtım etkinliğinde çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sümer Yenimahalle Tesisi'ndeki sınıflar ve atölyelerin bulunduğu merkezde gençler ve çocuklarla buluşan Çolakbayrakdar, eğitim gören çocukların ve eğitmenlerin hazırlamış olduğu bilim ve teknoloji alanındaki ürünleri inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, güçlü Türkiye için gençlerin büyük ümit vadettiğini ifade etti.

Bilimsel projelerle fark oluşturduklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın daha iyi ve daha güçlü bir altyapıyla yetişmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle yaptığımız hizmetlerle fikir üreten ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz merkezde en güzel şekilde ortaya koyuyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklemiş olduğu uzay ve havacılık alanında gençlerimiz, yerli ve milli olarak teknolojik ürünler üretiyor. Bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA'lar ile robotlar, yarın ülkemizin yerli ve milli üretimine katkı sağlayacak."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
