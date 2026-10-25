Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde UFEST'te 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti verilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde UFEST'te 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti verilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Üniversitesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen UFEST'e 26-27 Ekim'de ev sahipliği yapacak. Festivalde 27 Ekim'de yapılacak çekilişle 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti verilecek; kazanmak için salonda bulunma şartı var.

Bartın Üniversitesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ulaşım ile haberleşmenin eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan UFEST'e ev sahipliği yapacak. 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında düzenlenecek çekilişle 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek.

Kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu ulaşımından haberleşme ve bilgi teknolojilerine kadar Türkiye'nin ulaşım ve iletişim alanındaki gelişimini yansıtan projeler UFEST ile gençlerle buluşacak. Katılımcılar, ulaşım ve iletişim teknolojilerini yakından tanıma, deneyimleme ve geleceğin teknolojilerini keşfetme fırsatı bulacak.

Festival kapsamında düzenlenecek çekilişte 4 şanslı katılımcıya Doğu Ekspresi bileti verilecek. 27 Ekim Salı günü BARÜ Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'unda saat 14.00'de gerçekleşecek çekilişe katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması ve çekiliş sırasında salonda bulunması gerekiyor. Canlı gerçekleştirilecek çekilişte bilet kazanabilmek için salonda hazır bulunma şartı aranacak.

UFEST'in kapanış programı ise yine 27 Ekim 2026 Salı günü saat 14.00'te, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Eğitim Fakültesi Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Real Madrid'in yıldızı Courtois Barcelona maçında yok

Barcelona maçının kadrosundan çıkarıldı
Leao, Fenerbahçe derbisinde oynayabilmek için harekete geçti

Fenerbahçe derbisinde oynayabilmek için bakın ne yaptı
Yan binaya geçmek istedi! 26 yaşındaki kadının feci sonu

Yan binaya geçmek istedi! 26 yaşındaki kadının feci sonu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu!

Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sahnede döktürdü
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları

Cüzdanınızı açıp kontrol edin! 2027'de geçersiz sayılacak
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
Galatasaray 39 maçtır evinde kaybetmiyor! Son yenilgi yarınki rakip Fenerbahçe'den

39 maçtır evinde yenilmiyor! Son kaybettiği takım yine o
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti

Bu adamlar gerçekten de çıldırmış!
Samsunspor'dan TFF'ye flaş çağrı: Gereğini yapın

Amed maçının ardından gerginlik devam ediyor! TFF'yi göreve çağırdı
Doğumda odaya vantilatör koyan hastaneyle hukuk savaşı! 46 bin 400 lirasını geri alan babaya açılan dava reddedildi

Lohusa odasına vantilatör koydular! Hastane davayı kaybetti