Balıkesir Üniversitesi'nde MakersOn Robot Yarışması Düzenlendi

Elektrik Elektronik Mühendislik Enstitüsü (IEEE) Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen MakersOn robot yarışmasına 10 üniversiteden 50 mühendislik fakültesi öğrencisi katıldı. Yarışmada birinci olan Marmara Üniversitesi takımına 5 bin lira ödül verildi.

Elektrik Elektronik Mühendislik Enstitüsü (IEEE) Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından "MakersOn" robot yarışması düzenlendi.

Altıeylül Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi, NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Üniversitesi ve İşbir Elektrik firmasının katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmaya 10 üniversiteden 50 mühendislik fakültesi öğrencisi katıldı.

Balıkesir Konakpınar Fatih Gençlik Merkezi'nde 24 saat süre verilen öğrenciler, takımlar halinde bir araya gelerek kendi çizgisini izleyen robotlarını yarıştırmak üzere tasarladı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da öğrencileri ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi.

Mühendis adayı öğrenciler, Balıkesir Üniversitesi Burhan Erdayı Spor Salonu'ndaki yarışmada dereceye girmek için mücadele etti.

Yarışmada, çizgiden çıkmadan ilerleyen robot araçları tasarlayarak birinci olan Marmara Üniversitesi "CatBot" takımına 5 bin lira, ikinciliği elde eden Sakarya Üniversitesi "Umai" takımına 3 bin lira, 3'ücü sırada yer alan Marmara Üniversitesi "Airteam" takımına 2 bin lira ödül verildi.

IEEE Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Topluluğunun akademik danışmanlığını yürüten Doç. Dr. Sabri Bıçakçı, AA muhabirine, yarışmanın diğerlerinden farklı olmasını istediklerini söyledi.

Öğrencilerin 24 saat süre vererek yaptıkları robotla başarılı olmaya çalıştıklarını belirten Bıçakçı, "Farklı güzel bir etkinlik oldu. Yarışmayı 35 kişilik bir ekiple öğrencilerimize hazırladık. 10 üniversiteden 13 farklı takımımız mevcut. Başarılı olan arkadaşları kutluyorum." dedi.

Bıçakçı, yarışmayı geleneksel olarak sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.

Topluluğun başkanı Cevdet Emircan Ardıç da öğrenciler için yararlı bir etkinlik gerçekleştirmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.