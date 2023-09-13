Bala Belediyesi e-Belediye Bilgi Sistemini kullanmaya başladı

Bala Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Belediye Bilgi Sistemini kullanmaya başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Buran, yaptığı açıklamada, vatandaşların artık işlemlerini internet üzerinden yapabileceğini belirtti.

Vatandaşların günlük yaşantısını kolaylaştıran bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını aktaran Buran, "Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde güçlü teknolojik altyapısıyla vatandaşların günlük yaşantısını kolaylaştıran bir belediyecilik anlayışı ile e-Belediye Bilgi Sistemini hayata geçirdik. Vatandaşlarımız bilgi edinme ve her türlü işlemlerini artık internet üzerinden yapabilecek." ifadesini kullandı.

Emlak Birim Şefi Kemal Tosun da e-Belediye Bilgi Sisteminin belediyeye ciddi bir hız ve avantaj sağlayacağını belirtti.

Bala Belediyesi, ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından geliştirilen Pardus İşletim Sistemine de geçti. Belediye Başkanı Buran'ın bilgisayarına kurulan sistemin bütün birimlere kurulacağı bildirildi.