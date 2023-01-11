Bakan Varank, TT Ventures'ın San Francisco ofisini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Silikon Vadisi'nde yer alan TT Ventures Ofisini ziyaret etti. İşte ziyaretin detayları!

Türk Telekom, Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketi TT Ventures ile yerli girişim ekosistemini globale taşıyacak çalışmalarını ABD'nin San Francisco şehrinde açtığı TT Ventures Ofisi ile sürdürüyor.

Silikon Vadisi'nde yer alan TT Ventures Ofisini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TT Ventures'ın hem Türkiye'de hem de ABD'de girişim ekosistemine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan'dan bilgi aldı.

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Yerli girişimleri globalde bilinir hale getireceğiz

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, San Francisco'daki TT Ventures Ofisi ile, destekledikleri girişimleri uluslararası anlamda bilinir kılmayı ve güçlü girişimler çıkarmayı amaçladıklarını, söz konusu ekosistemi yakından gözlemlemek ve fırsatları takip etmek adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Özhan, "Dünyada adından söz ettiren birçok yenilikçi markanın doğduğu ve geliştiği Silikon Vadisi'ndeki ofisimizle, global alandaki güncel gelişmeleri takip etmeyi, yerli girişim ekosistemimizdeki gücümüzü buradaki fırsatlarla harmanlamayı amaçlıyoruz.

Global anlamda önemli işlere imza atmanın bir yolu da girişim ekosistemini desteklemekten ve dünyaya tanıtmaktan geçiyor. Bu anlamda San Francisco'daki ofisimizle hem Türkiye'de doğan girişimleri dünya ile buluşturacağız hem de buradaki tecrübeyle kendi girişim ekosistemimize güç katacağız" dedi.

TT Ventures, PİLOT yurt dışı programı kapsamında BootUP firması ile seçilecek girişimlere destek verecek.

PİLOT programı kapsamında seçilecek girişimlere; Amerika programı içerisinde iş geliştirme, yatırımcı ağına erişim, mentorluk ve koçluk başta olmak üzere kendi faaliyet gösterdikleri alanlarda özelleştirilmiş bir program ile destek olunacak.

PİLOT mezunu girişimlere 20 milyon dolar yatırım

Girişimcilik ve yeni teknolojilere yönelik inovatif fikirlerin ana merkezi sayılan Silikon Vadisi'ndeki ofisin yerli ekosistemi de güçlendireceğini belirten Özhan, TT Ventures çatısı altında faaliyet gösteren girişim hızlandırma programı PİLOT'u tamamlayan ve dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren girişimlerin yerel ve global yatırımcılardan 20 milyon dolara yakın yatırım aldıklarını hatırlattı.

TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu da hayata geçirdiklerini ifade eden Özhan, TT Ventures ile bugüne kadar sağlık, enerji, eğitim, yapay zeka ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren 13 şirkete yatırım yapıldığını açıkladı.