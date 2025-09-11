Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: BTK Akademi 2 milyon 750 bin kullanıcıya ulaştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bir parçası olan BTK Akademi'nin 12 ana kategori altında 324 başlıkta sertifikalı eğitim sunduğunu belirterek, " Türkiye 'nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olarak 2 milyon 750 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Her hafta yaklaşık 6 bin 500 yeni kullanıcı bünyesine katılıyor" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde 3 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in annesi adına yaptırdığı Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin son 23 yılda eğitime yönelik yatırımları ön planda tuttuğunu söyleyerek, "Güçlü bir Türkiye, ancak nitelikli bir eğitim sistemiyle var olabilir. 2002'de eğitime ayrılan bütçe 10,44 milyar lirayken, 2025'te bu rakamı 2 trilyon 186 milyar liraya ulaştırdık. 80 yılda yapılan derslik sayısı kadar derslik inşa ederek mevcut derslik sayısını ikiye katladık. 60-70 kişilik sınıflara son verdik. Bugüne kadar 4 milyar 78 milyon ders kitabını ücretsiz ulaştırdık. Kütüphane sayımızı 13 bin 851'den 40 bin 944'e, laboratuvar sayımızı 21 bin 849'dan 49 bin 666'ya, spor salonu sayımızı da 2 bin 791'den 12 bin 214'e yükselttik" diye konuştu.

Fatih Projesi kapsamında öğrencilere 2 milyon 407 bin tablet ulaştırıldığını ve sınıflara 629 bin 277 etkileşimli tahta kurulduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, "BTK Akademi, kişisel gelişimden yapay zekaya, yazılımdan siber güvenliğe kadar geniş bir yelpazede gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Türkiye'nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olarak 2 milyon 750 bin kullanıcıya ulaştı, her hafta yaklaşık 6 bin 500 yeni kullanıcı bünyesine katılıyor" dedi.

Törenin ardından, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir tarafından hediyeler verildi. Bakan Uraloğlu, daha sonra okulu gezdi.