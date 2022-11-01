Bakan Soylu açıkladı! Ülke genelinde tatbikat yapılacak

Afet zamanında ve sonrasında yapılacak çalışmalara dikkat çeken Bakan Soylu tüm ülkeyi kapsayacak bir deprem tatbikatı yapılacağını duyurdu.

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Afet zamanında ve sonrasında yapılacak çalışmalara dikkat çeken Bakan Soylu tüm ülkeyi kapsayacak bir tatbikat yapılacağını duyurdu.

Düzce depremi ile aynı tarihte tatbikat düzenlenecek

Yapılacak olan tatbikat, Düzce depreminin 23. yıldönümünde gerçekleştirilecek. Tatbikat yine Düzce depreminin yaşandığı saatte yapılacak. Buna göre 12 Kasım saat 18.57'de tüm ülkenin katılacağı bir tatbikat düzenlenecek. Bakan Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

12 Kasım'da, 18.57'de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek.

12 Kasım 1999 tarihinde yaşanan Düzce depremi sonucunda 845 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 bin 948 vatandaşımız ise yaralanmıştı. 7,2 şiddetinde olan ve merkez üssü Düzce olan deprem birçok çevre ilin yanı sıra Ukrayna'dan bile hissedilmişti.

Deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? (Android)

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin hemen ardından yaşanan bu büyük deprem, ülke olarak afetlere hazır olmadığımızı bir kez daha göstermişti. Bir deprem ülkesi olarak bu tür afetlere en iyi şekilde hazırlıklı olmamız gerekirken, halen ülkenin dört bir yanında farklı felaketler yaşanmaya devam etmekte.

Bu tatbikat adımı ise tüm ülkenin bilinçlenmesi adına önemli bir adım olarak görülebilir. Peki siz tüm ülke genelinde yapılacak bu tatbikat hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.