Bakan Kacır’dan TEKNOFEST’te KBÜ’nün Hyperloop takımına övgü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2026 kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda PARTECH Hyperloop Takımı'nın çalışma alanını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda Karabük Üniversitesi PARTECH Hyperloop Takımı'nın çalışmalarını inceleyerek takımın bu yıl iddialı olduğunu söyledi.

Geleceğin yüksek hızlı ulaşım teknolojileri arasında gösterilen Hyperloop yarışmasında Karabük Üniversitesini temsil eden takım, tünel etabı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Bakan Kacır yarışma alanında yaptığı değerlendirmede Hyperloop yarışmalarının TEKNOFEST'in önemli organizasyonlarından biri haline geldiğini belirterek, farklı üniversitelerden takımların yenilikçi ulaşım teknolojilerine yönelik geliştirdikleri çözümleri yarıştırdığını söyledi.

Kacır, yarışmalarla ilgili olarak, "Hyperloop yarışmaları TEKNOFEST'in alametifarikalarından oldu. Bu alanda Türkiye'nin dört bir yanından üniversite takımları her yıl geliyorlar ve bu en yenilikçi ulaştırma teknolojisine ilişkin kendi çözümlerini yarıştırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Değerlendirmesinin ardından PARTECH Hyperloop Takımı'nın çalışma alanına geçen Kacır, genç mühendislerle bir araya gelerek yürütülen teknik faaliyetleri inceledi.

Aracın tünel etabındaki performansı ve son hazırlıklar hakkında öğrencilerden bilgi alan Kacır, takıma başarı diledi. Kacır, takımın çalışmalarını değerlendirerek "Bence Karabük bu sene iddialı" ifadesini kullandı.

PARTECH Hyperloop Takımı, geliştirdiği araçla tünel etabında mücadele etmeye hazırlanırken, yarışma kapsamında yerli kapsül teknolojisi ve mühendislik çözümlerini test ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı