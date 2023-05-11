BAİBÜ öğrencileri, Seedrone tohumlama aracını geliştirdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, yangınlar nedeniyle zarar gören ormanları yeşillendirmek için gökyüzünden tohumlama yapabilen Seedrone tohumlama aracını geliştirdi. Baysal Teknoloji Takımı'nın geliştirdiği havadan tohumlama aracı, TEKNOFEST finalinde de yarıştı. Seedrone, engebeli orman arazilerinde rahatlıkla çalışabilecek kapasitede. Yakın zamanda ticari hayata atılması bekleniyor.

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, yanan ormanları tekrar yeşillendirmek amacıyla, gökyüzünden tohumlama yapabilen 'Seedrone' tohumlama aracını geliştirdi. Öğrencilerin geliştirdiği hava aracı Teknofest'in final etabında yarıştı. Baysal Teknoloji Takımı Kaptanı Erdem Alkan, "Yanan ormanları daha verimli yeşillendirmek için çalışmalar yaptık, Seedrone'u geliştirdik. Engebeli araziye insan veya araç girmesi zor olabiliyor ama dron çok rahat tohumlama yapabiliyor" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri Baysal Teknoloji Takımı'nı kurdu. Takım kaptanı Erdem Alkan ve Nurullah Çakır, Hatice Dumlu, Melih Özeren, Evren Öztürk, Mustafa Yurtkulu, Muhammed Emir Şahin yangınlar nedeniyle zarar gören ormanların yeşillendirilmesi için proje geliştirdi. Proje danışmanı Muhsin Uğur Doğan ve Bolu Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Murat Çalışır'ın katkılarıyla çalışmalara başlayan öğrenciler, 'Seedrone Tohumlama Aracı' projesini hayata geçirdi. 2022'nin Kasım ayında çalışmalara başlayan ekip, geliştirilen tohum haznesini, 6 kanatlı insansız hava aracıyla bir araya getirdi. Baysal Teknoloji takımının geliştirdiği havadan tohumlama aracı, TEKNOFEST finalinde de yarıştı.