Avustralya'da 16 Yaş Altı 550 Bin Sanal Medya Hesabı Devre Dışı Bırakıldı

AVUSTRALYA'da 16 yaş altına ait yaklaşık 550 bin sanal medya hesabının devre dışı bırakıldığı bildirildi.

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Avustralya'da 16 yaş altı sanal medya kullanıcılarının platformlara erişimini engelleyen yasa uyarınca yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıkladı.

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sanal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için gerekli adımları atmaması halinde yaklaşık 32,9 milyon ABD doları para cezası ödemesi öngörülüyor.