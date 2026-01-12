Haberler

Avustralya'da 16 Yaş Altı 550 Bin Sanal Medya Hesabı Devre Dışı Bırakıldı

Avustralya'da 16 Yaş Altı 550 Bin Sanal Medya Hesabı Devre Dışı Bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meta, Avustralya'da 16 yaş altı kullanıcıların sanal medya erişimini yasaklayan düzenleme doğrultusunda yaklaşık 550 bin hesabı devre dışı bıraktığını açıkladı. İhlal durumunda yüksek para cezası uygulanacak.

AVUSTRALYA'da 16 yaş altına ait yaklaşık 550 bin sanal medya hesabının devre dışı bırakıldığı bildirildi.

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Avustralya'da 16 yaş altı sanal medya kullanıcılarının platformlara erişimini engelleyen yasa uyarınca yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıkladı.

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sanal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için gerekli adımları atmaması halinde yaklaşık 32,9 milyon ABD doları para cezası ödemesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri

Çok konuşulan öneri: İşe 1 saat geç gitmeli, 1 saat erken çıkmalılar
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi