Avrupa Uzay Ajansı, Uzayda Yapay Et Üretecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), astronotlar için umut verici bir uzay yemeği geliştirecek. Kültürel etin, yani kök hücrelerden biyoreaktörlerde yetiştirilen gerçek hayvan etinin geliştirilmesi, son yıllarda ilgi görüyor. Ancak bu durum, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Marslı filmi, Andy Weir'ın kaleme aldığı aynı isimli kitaptan uyarlandı. Filmin başrolünü ise Matt Damon üstlendi. Şimdi ise Marslı filmi gerçek oluyor. Film bilim kurgu evreninde epey ses getirmişti. Filmde mürettebatıyla uzayda mahsur kalan bir astronotun hayatını devam ettirmek için mücadelesini anlatıyor. Matt Damon'un hayat verdiği astronot hayatta kalabilmek için Mars'ta patates yetiştiriyordu. Şimdi ise Avrupa Uzay Ajansı ESA uzayda astronotlar için yapay et yetiştirecek. İşte detaylar…

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzayda yapay et üretecek!

Bilim dünyası insanlığı hayrete düşürecek gelişmelere imza atıyor. ESA, astronotlar için umut verici bir uzay yemeği geliştirecek. Kültürel etin, yani kök hücrelerden biyoreaktörlerde yetiştirilen gerçek hayvan etinin geliştirilmesi, son yıllarda ilgi görüyor. Ancak bu durum, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Bu yeni proje ile birlikte bilim insanları, daha az doğal kaynak kullanarak bir alternatif sunmayı amaçlıyor. Ancak dünya, henüz bu yeni projeye ılımlı yaklaşmıyor. Bilim insanları ise bu projenin astronotlar için uzayda yaşam potansiyelini arttıracağını düşündüler. Geçtiğimiz yıl, Avrupa Uzay Ajansı ( ESA ), kültürlü etin, yerinde üretilebilen bir protein kaynağı olma ihtimalini araştırdı.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan ilginç uygulama: Android telefonlar kullanılarak hava tahmini!

ESA mühendisi Paolo Corradi, "Projenin odak noktası, geleneksel paketlenmiş malzemelerin tipik iki yıllık raf ömrünü aşması. Bu yeni projeyle birlikte Dünya'dan uzaktaki uzun vadeli görevler sırasında astronotlara besleyici yiyecekler sağlamayı amaçlıyoruz. Uzaydaki sınırlı kaynaklar göz önüne alındığında, yerinde taze yiyecek yetiştirmek, bir görevin dayanıklılığını ve kendi kendine yeterliliğini artırmak için gerekli olacaktır. Ayrıca bu durum mürettebata psikolojik destek de sağlayabilir." dedi.

Ekipler, yetiştirilen etin besin değerini, bitkiler ve algler de dahil olmak üzere uzayda incelenen mevcut protein kaynaklarıyla karşılaştırdı. Bilim insanları, farklı et üretim yöntemleri ve biyoreaktör teknolojilerini önerdiler.

ESA, şimdiye kadar yapılan araştırmaların sonuçlarını pazartesi yayımladı. Sonuçlara göre, uzayda yetiştirilen etin astronotların damak tadına ulaşması için hala ciddi araştırma ve çalışma gerekiyor. Buna rağmen sonuçlar, bu teknolojinin umut verici olduğunu gösteriyor.

ESA, hücrelerin değişen yerçekimine ve radyasyona nasıl uyum sağladığını anlamak için testler yapacak. Bunun için gerekli teknolojileri ve bilgi boşluklarını özetleyen bir yol haritası hazırladı. Ayrıca uzay ajansı, yakın zamanda tesislerinde denemelere başlayacak.