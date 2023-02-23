Avrupa Birliği Komisyonu'ndan TikTok yasağı!

Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan TikTok, hiç kuşkusuz dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi konumunda. 1 buçuk milyarı geçen kullanıcı sayısıyla önemli bir kitle tarafından benimsenen platform, son dönemde yüksek merciler tarafından baskı görüyor.

AB Komisyonu, personeline TikTok kullanmasını yasakladı

Birçok iddiaya göre TikTok, Çin'e bazı önemli bilgileri sızdırıyor. Hal böyle olunca da ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından güvenlik ve gizlilik nedeniyle baskıya maruz kalıyor. Politico'da yer alan habere göre AB Komisyonu, personellerine TikTok uygulamasını kaldırma emri verdi. Paylaşılan bilgiye göre personele 15 Mart'a kadar süre verildi.

AB Komisyonu ve TikTok arasındaki gerilim yükselse de platform ABD'den daha çok baskı görüyor. Geçtiğimiz yıl TikTok'un ana şirketi ByteDance, Çin'e veri kaçıran bazı personelleri barındırdığı gerekçesiyle soruşturma altına girmişti. Öyle ki şirket, bu iddiaları üstü kapalı da olsa kabul etmişti.

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Geçtiğimiz yaz döneminde Amerika'daki Federal İletişim Kurulu (FCC), Apple ve Google'a önemli bir talepte bulunmuştu. FCC yetkilisi Brendan Carr, bu şirketlere iki sayfalık bir mektupla açık çağrıda bulundu. Carr, App Store ve Google Play'den TikTok'u kaldırmalarını istemişti. O günden beri bir değişiklik olmasa da ABD senatosu, şirketlere baskısını arttırıyor.

Geçtiğimiz aylarda TikTok çalışanlarının kullanıcı verilerine izinsiz olarak ulaştığı ve bu bilgileri dışarı sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Olayı kabul eden TikTok ana kuruluşu ByteDance, casusluk yaptığı anlaşışan dört çalışanını kovduğunu açıklamıştı.