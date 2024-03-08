Üye Girişi
Haberler

Avrupa Birliği, Apple ve Epic Games Arasındaki Çekişmeye El Atıyor

Güncelleme:

Avrupa Birliği, Apple ve Epic Games arasındaki çekişmeye el atma kararı aldı. AB, Apple'dan Epic Games'in geliştirici hesabını iOS'tan neden kaldırdığıyla ilgili acil bir rapor talep etti. Apple'ın cezaya çarptırılabileceği konuşuluyor.

Ortaya çıkan son bilgilere göre Avrupa Birliği, Apple ve Epic Games arasındaki çekişmeye el atma kararı aldı. Bu kararını yeni yürürlüğe koyduğu Dijital Pazarlama Düzenlemesi'ne dayandıran AB, Apple'dan Epic Games'in geliştirici hesabını iOS'tan neden kaldırdığıyla ilgili acil bir rapor talep etti.

Rapordan çıkacak sonuca göre yapılacak kapsamlı AB soruşturmasının ardından, şirketin daha önce görülmemiş büyüklükte bir cezaya çarptırılabileceği konuşuluyor. Apple geçtiğimiz günlerde de müzik yayıncılığı alanında yeterli rekabet şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle yüz milyonlarca euroluk dev bir tazminata mahkum edilmişti. İşte tüm detaylar…

Avrupa Birliği, Apple için bir ceza daha mı verecek?

Apple yönetimi ise Epic Games'in uygunsuz aksiyonlarını sürekli tekrarladığı için böyle bir karar aldıklarını belirtirken, yasal olarak uygulamayı platformlarından kaldırma yetkisine sahip olduklarını savunuyor. Epic tarafı ise AB'nin Dijital Pazarlama Düzenlemesi sayesinde yeni haklar elde ettiklerini, App Store'dan kaldırılmalarının ise bu hakkı ihlal ettiği görüşünde.

Yeni düzenlemeye göre Apple'ın iOS platformunda, rakiplerine daha fazla hareket kabiliyeti vermesi gerekiyor. Şirket bu düzenlemeye uyacağını taahhüt etse de, son yaşananlar bunun tam tersini göstermekte. Teknoloji firmaları arasındaki rekabetin artmasının kullanıcılar için daha iyi olacağı ifade edilirken, Avrupa Birliği'nin konu hakkında alacağı karar merakla bekleniyor.

Avrupa Birliği, Apple'a servet değerinde cezayı kesiyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple mı haklı yoksa Epic Games mi? AB ne kadar verecek? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Çeşme adayı Abdullah Dokçu ve Menekşe Ecer kimdir? DEM Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Çiğli adayı Ahmet Sancı ve Güneş Kırmızıgül kimdir? DEM Parti İzmir Dikili Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Dikili adayı Sinan Özer ve Leyla Yıldız Yardımcı kimdir? DEM Parti İzmir Foça Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Foça adayı Özgür Turunçoğlu ve Fahri Akpirinç kimdir? DEM Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Gaziemir adayı İsmet Başcı ve Emine Dayıoğlu kimdir? DEM Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Güzelbahçe adayı Özlem Aydınalp ve Nazmi Yavuz kimdir? DEM Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karabağlar adayı Ozan Yıldırım ve Nursel Güner Sezer kimdir? Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kaç yaşında, nereli? Onur Emrah Yıldız kimdir? CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karaburun adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Selim Aydın Gümüşdal kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Beyoğlu Belediye Başkan adayı Selim Aydın Gümüşdal kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karşıyaka adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Lal Denizli kimdir? CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli kaç yaşında, nereli? Görkem Duman kimdir? CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kemalpaşa adayı Bedi Şener ve Elbiran Yaşar kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title