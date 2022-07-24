Avengers: Secret Wars geliyor! Vizyon tarihi açıklandı

Avengers: Endgame ile ivme yakalayan Marvel, yeni filmi için çalışmalara başladıklarını duyurdu. San Diego Comic-Con (SDCC) 2022 fuarında sunum yapan Marvel, Avengers: Secret Wars vizyon tarihini açıkladı.

Avengers: Secret Wars vizyon tarihi belli oldu

Disney+, Marvel ve DC Comics başta olmak üzere birçok firmanın katıldığı SDCC fuarı, bilim kurgu severleri buluşturdu. Marvel, DC Comics'in Shazam filmiyle ilgili yaptığı açıklamadan sonra bombayı patlattı. Avengers hayranlarının uzun süredir merakla beklediği Secret Wars filmi için ilk adım atıldı.

Endgame'in yönetmenliğini üstlenen Russo kardeşler, geçtiğimiz günlerde Avengers: Secret Wars filmiyle ilgili açıklama yaptı. Endgame filmiyle başarılı bir iş çıkaran Anthony Russo ve Joe Russo, katıldıkları bir etkinlikte Avengers'ın yeni projesinden bahsettiler.

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Marvel, nihayet Avengers'ın yeni filminin ne zaman gösterime gireceğini duyurdu. Avengers: Secret Wars filmi, 7 Kasım 2025 yılında vizyona girecek.

Henüz netleşmese de yeni filmin yönetmen koltuğunda Russo kardeşlerin oturacağı tahmin ediliyor. Russo kardeşlerin Endgame filminde elde ettikleri 2,798 milyar dolar hasılat tekrar gündeme geldi. Kısa süreliğine de olsa gişe hasılatında birinci sıraya yükselen Avengers: Endgame, Avatar'ın tekrar vizyona girmesiyle birlikte birinciliğini kaybetti.

Russo kardeşlerin Avengers'ın yeni filmiyle Avatar'a ait olan 2,802 milyar dolar hasılat rekorunu kırması bekleniyor. Henüz filmin oyuncu kadrosu hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil.

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