Avatar: Frontiers of Pandora Oyunundan Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

Avatar: Frontiers of Pandora'nın devam etmekte olan yapımından sergilenen görüntüler, oyunun sürükleyici deneyimine dair heyecan verici bir bakış sunuyor. Yeni yayınlanan oynanış videosu, her biri oyunun farklı bir yönünü sunan çeşitli görevlerin altını çiziyor.

Avatar: Frontiers of Pandora 'nın devam etmekte olan yapımından sergilenen görüntüler, oyunun sürükleyici deneyimine dair heyecan verici bir bakış sunuyor. Yeni yayınlanan oynanış videosu, her biri oyunun farklı bir yönünü sunan çeşitli görevlerin altını çiziyor.

Maviye bürünmüş Far Cry: Avatar: Frontiers of Pandora oynanış videosu

Bir ikranın sırtında heyecan verici bir hava savaşı sekansı ile başlayan bölümde, yüksek riskli aksiyon için zemin hazırlayan hava manevralarına şahit oluyoruz. İkranın çevik uçuşu oyuna heyecan verici ve dinamik bir unsur katıyor.

Görevde daha sonra RDA Ana Üssü'ndeki bir çatışmaya geçerek yoğun savaş senaryolarını görüyoruz. Bir Na'vi'yi canlandıran oyuncu, mekanik giysiler, VTOL uçakları ve silah cephaneliğiyle donatılmış zorlu BKA güçlerinin üstesinden gelmek için strateji geliştirmeli, gizlilik ve hız kullanmalı. Bu dinamik, Avatar: Frontiers of Pandora'yı geleneksel açık dünya oyunlarından ayıran benzersiz bir mekanik sunuyor.

Ubisoft'un merakla beklenen Avatar oyunundan yeni fragman paylaşıldı

Öne çıkan özelliklerden biri de hızlı geçiş imkanı sunan ve hava muharebesi ve keşif için fırsatlar sunan bir ikranı isteğe bağlı olarak çağırma yeteneği. Bu uçan binek, oynanışa yeni bir boyut getirerek oyuncuların yoğun ormanlar, yüzen gökyüzü adaları ve ikonik ana ağaç dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde gezinmesine olanak tanıyor.

Dahası, oyun The Division'ı anımsatan RPG unsurları içeriyor ve beğenilen Far Cry serisine benzer açık dünya mekaniklerinden yararlanıyor. Oyuncular karakol kurtarma gibi tanıdık faaliyetlerde bulunurken, görüntülerde yer alan pilot kurtarma görevi gibi karmaşık yan görevlere de katılacaklar.

Oyuncuların elektronik cihazları ve RDA AMP giysilerini hackleyerek taktiksel avantajlarını daha da artırmalarını sağlayan gizliliğe yapılan vurgu da dikkat çekici. Ek olarak, Na'vi görüşünün sunulması, geleneksel haritalara olan bağımlılığı azaltarak ve çevresel navigasyona daha sürükleyici bir yaklaşım sunarak oyun deneyimini zenginleştiriyor.

Massive Entertainment tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanacak olan Avatar: Frontiers of Pandora büyüleyici bir oyun deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Pandora'nın hayranlık uyandıran dünyasında zengin ve ilgi çekici bir yolculuk vaat eden oyun 7 Aralık'ta PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürülecek. Peki siz oynanış hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.