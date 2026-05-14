Proje zirvesine yoğun ilgi

Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi, geleneksel proje zirvesi ile öğrencilerin hazırladığı projeleri sergiledi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Ayrıca, yeni uygulama ile öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı girmesi amaçlanıyor.

Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi "Geleneksel Proje Zirvesi" yoğun ile açıldı.

Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, hazırladıkları projelerle düzenlenen yarışmada hünerlerini sergiledi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Mustafa Çelik, Adem Çelebi ve M. Dursun Kaya tarafından verildi. Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde, 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı itibarıyla son sınıf öğrencilerine yönelik bitirme projesi uygulaması başlatıldı. Uygulama ile öğrencilere proje geliştirme kültürü kazandırılması, sektör ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler üretmelerinin teşvik edilmesi ve toplumsal katkı odaklı çalışmalar gerçekleştirmeleri amaçlanıyor.

Yeni uygulama kapsamında öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle değil, analiz, tasarım, geliştirme ve uygulama süreçlerini içeren proje temelli çalışmalarla mezun olmaları hedefleniyor. Böylece öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı bireyler olarak katılması ve istihdam süreçlerinde uygulama deneyimleriyle öne çıkmaları amaçlanıyor. Süreç kapsamında öğrenciler, akademik danışmanlar eşliğinde gerçek problem alanlarına yönelik projeler geliştirirken, sektör temsilcileriyle de etkileşim kurarak çözüm odaklı çalışma deneyimi kazanıyor. Fakülte yönetimi, elde edilen sonuçlar doğrultusunda uygulamanın yalnızca son dönemle sınırlı kalmayıp müfredat kapsamında son iki döneme yayılarak sürdürülebilir bir proje ekosistemine dönüştürülmesini planlıyor.

Bu doğrultuda proje geliştirme, takım çalışması, girişimcilik ve uygulamalı öğrenme becerilerinin daha uzun süreli ve sistematik şekilde öğrencilere kazandırılması hedefleniyor. - ERZURUM

