Atatürk Üniversitesi'nden TÜBİTAK Destekli İki Proje

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi kimya bölümünden 2 proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek aldı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, bilimsel ve teknolojik araştırmalara olan katkısını artırarak sürdürüyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Güzeldir'in "Pld Tekniği ile Seryum Oksit Tek Kristal İnce Filmlerin Büyütülmesi, İnce Film Transistör Fabrikasyonu ve Testleri" adlı projesi ile yine aynı fakülteden Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sefa Uçar'ın "Doymuş Benzenoid Heterohalkalı Bileşiklerin İzosiyanürik Asitler ile Regioselektif Yükseltgenmesi ve Halojenlenmesi" projesi, TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu, projeleri desteklenen akademisyenlere tebrik ziyaretinde bulunarak, başarılarını kutladı.

Prof. Dr. Güzeldir ve Dr. Öğr. Üyesi Uçar da Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret ederek başarı ve sevinçlerini paylaştı.

Hacımüftüoğlu, projelerin, Atatürk Üniversitesinin araştırma kapasitesinin ve bilimsel yenilikçilik yaklaşımının güçlü bir kanıtı niteliğinde olduğunu belirtti.

Akademisyenlere başarılar dileyen Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yürüten, teknoloji geliştiren, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına kullanan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında projeleri desteklenen Prof. Dr. Güzeldir ve Dr. Öğr. Üyesi Uçar'ı tebrik eder, çalışmalarında başarılarının devamını dilerim. Üniversitemiz, bilim insanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan projelere imza atmalarını teşvik etmekte ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunmaya devam devam etmektedir."