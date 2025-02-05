İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Özgür Özel'den İmamoğlu iddianamesine ilk tepki: El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz?

İmamoğlu için istenen hapis cezasına Özgür Özel'den ilk tepki
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Atatürk Üniversitesi'nden TÜBİTAK Destekli İki Proje

Atatürk Üniversitesi'nden TÜBİTAK Destekli İki Proje
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi kimya bölümünden iki proje, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında destek aldı. Projelerin araştırma kapasitesini artırdığı vurgulanarak, akademik başarılar kutlandı.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi kimya bölümünden 2 proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek aldı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, bilimsel ve teknolojik araştırmalara olan katkısını artırarak sürdürüyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Güzeldir'in "Pld Tekniği ile Seryum Oksit Tek Kristal İnce Filmlerin Büyütülmesi, İnce Film Transistör Fabrikasyonu ve Testleri" adlı projesi ile yine aynı fakülteden Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sefa Uçar'ın "Doymuş Benzenoid Heterohalkalı Bileşiklerin İzosiyanürik Asitler ile Regioselektif Yükseltgenmesi ve Halojenlenmesi" projesi, TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu, projeleri desteklenen akademisyenlere tebrik ziyaretinde bulunarak, başarılarını kutladı.

Prof. Dr. Güzeldir ve Dr. Öğr. Üyesi Uçar da Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret ederek başarı ve sevinçlerini paylaştı.

Hacımüftüoğlu, projelerin, Atatürk Üniversitesinin araştırma kapasitesinin ve bilimsel yenilikçilik yaklaşımının güçlü bir kanıtı niteliğinde olduğunu belirtti.

Akademisyenlere başarılar dileyen Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yürüten, teknoloji geliştiren, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına kullanan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında projeleri desteklenen Prof. Dr. Güzeldir ve Dr. Öğr. Üyesi Uçar'ı tebrik eder, çalışmalarında başarılarının devamını dilerim. Üniversitemiz, bilim insanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan projelere imza atmalarını teşvik etmekte ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunmaya devam devam etmektedir."

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Teknoloji
img

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı
img

Yeni transferi ayağına top değmeden yolluyorlar
img

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı
Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Genç yaştaki kardeşi hayatını kaybetti
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.