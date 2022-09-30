OLED ekranlı notebook satışlarında lider olan Asus'un yeni OLED ekranlı taşınabilir bilgisayarı Asus ZenBook 14 OLED UX3402Z inceleme videosuyla karşınızdayız. En iyi ekranlı ultrabook olabilir!

OLED ekranlı notebooklarıyla son yıllarda dikkat çeken Asus'un OLED ekranlı yeni iş bilgisayarı Asus ZenBook 14 OLED UX3402Z, hem yeni nesil donanımı, teknik özellikleri hem de başarılı ekranıyla göz dolduruyor.

ASUS Zenbook 14 OLED UX3402Z inceleme!

Intel'in 12. nesil ultra düşük güç tüketimli Core i7 1260p işlemcisinden gücünü alan Asus ZenBook 14 OLED UX3402Z inceleme videosu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Yazılı incelememizi videonun altından okumaya devam edebilirsiniz. İyi seyirler.

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ASUS Zenbook 14 OLED UX3402Z özellikleri: En çok OLED ekranlı notebook satan marka Asus!

Asus'un paylaştığı verilere göre 2021'in son çeyreğinde ve 2022 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında en çok OLED ekranlı Notebook satan marka oldu. Daha önce de OLED ekranlı Asus bilgisayarlar incelemiştik. Kartlardan ulaşabilirsiniz.

OLED ekran nedir?

OLED teknolojisinin, LED teknolojisinden en büyük farklı, her bir pixelin tek tek kontrol edilebiliyor olması. Yani bağımsız olması.

LED Teknolojisinde pixeller bir panel olarak vardır ve hep birlikte yanıp sönerler, bu paneller arka aydınlatmaya ihtiyaç duyarlar. Hep bir arka aydınlatma olduğu için de siyah renkler gerçek siyah gibi gözükmez.

OLED teknolojisinde ise her bir piksel kendi başına hareket eder ve tamamen sönerek gerçek siyah renginin elde edilmesini sağlar. Bu OLED teknolojisinin en önemli özelliğidir. Siyahlar gerçek siyahtır. Ayrıca bu güç tüketimine de olumlu yansır.

Başarılı renk doğruluğu

Hem oyun hem film izlerken, renk doğruluğu yüksek, başarılı bir ekrana ihtiyacımız var. Ama iş yaptığımız bilgisayarlarda bu ihtiyaç çok daha fazla. Asus, profesyonel kullanıcıları da düşünerek, P3 renk gamının %100 ünü kapsıyor.

Display HDR teknolojisi ile 550 nits gibi yüksek parlaklık değerlerine çıkabiliyor. 16: 10 ekran formatıyla beraber 2.8K'lık yüksek çözünürlük ve OLED ekran ile beraber, Asus gerçekten çok iyi ekranlı bir ultrabook yapmayı başarmış.

ASUS Zenbook 14 OLED UX3402Z teknik özellikler:

12. Nesil Intel Core i7-1260P

Ekran kartı: Intel Iris XE

Windows 11 işletim sistemi

16 GB DDR5 RAM

14 inç 2880×1800 IPS OLED 90 Hz

1 TB NVMe SSD

%100 DCI-PC ve %133 sRGB renk desteği var. DCI-PC profesyonellerin kullandığı renk gamı, sRGB ise dijital içerik üreticilerinin global olmuş renk standardının desteği. Bu cihazla neredeyse sinemaya bile iş yaparsınız. Ekran Pantone onaylı yani bunu alıp profesyonel işlerinizde de kullanabilirsiniz.

75Wh yüksek kapasiteli pil var. Sitede 18 saate kadar kullanım diyor tabi ki bu daha gündelik işler içindir. Burada vurgu gün boyunca yanında olabilecek bir çözüm sunması.

NumberPad 2.0 ile numerik tuşları da simule edebilyor. 65W bir adaptörden Tip-C üzerinden şarj olabiliyor. Bu çok önemli bir özellik. Wi-Fi 6, ki bir önceki Wi-Fi teknolojisine göre 3 kata varan hız ve %75 e varan daha düşük gecikme süresi. 180 derece yatabiliyor ergonomik bir kullanım çözümü sunuyor.

Özellikle ofis toplantıları çok moda, F9 ve F10 tuşları ile mikrofonu ve web kamerasını kapatabiliyorsun. Toplantı anında bir anda sessizlik yaratabilirsin kendin için.

Yine webcamde görüntü optimizasyonu var, çalışanlar için görüntü kalitesini iyileştiriyor. Ek bir kameraya ihtiyaç duymuyor.

Aynı şekilde AI tabanlı gürültü engelleme de mevcut. Toplantılardaki gereksiz seslere engel oluyor daha kaliteli bir toplantı ortamı sağlıyor.

Tabi bir dünya bağlantı var, HDMI, USB-C USB-A ve micro SD vs. Çok hafif bir ürün. Ağırlık konusu önemli ve neredeyse yok gibi.

Kime yarar, OLED 'li bir notebook alayım diyen herkesin işini çözer. İşi içerikle olanları kapsıyor. iş hayatında dijitale iş yapanlar için ideal bir ürün. Fotoğrafçı, videocu, 3D çalışanlar hatta konu renk olan her alanı iş çıkar OLED üzerinden. Ayrıca, kurumsal çalışanlar için çok fazla alternatif çözüm var, uzun pil ömrü, webcam ve gürültü engelleme çözümleri. Bir de içerik tüketmek isteyenler olabilir cam gibi net görüntü ile siyahlar gerçek siyah olacak film izlemesi de baya keyifli olur. Yani geniş bir yelyazesi var. Özellikle notebookların çok hayatımızda olduğu ve mobil bir dünyada güçlü bir çözüm sunuyor.