Asus, yeni TUF Gaming modellerini CES 2023'te duyurdu

Asus, CES 2023 fuarında yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu. Oyun dünyasına hitap eden TUF Gaming modellerine yönelik yükseltmelerini de görücüye çıkardı. Yeni Asus TUF Gaming F15, F17, A15, A16 Advantage Edition ve A17 neler sunuyor?

Asus TUF Gaming A15, A16 Advantage Edition ve A17 özellikleri

Asus, AMD Ryzen 9 Zen 4 işlemciye ve NVIDIA GeForce RTX 4070 ekran kartına sahip TUF Gaming A15 ve A17 modellerini CES 2023'te sergiledi. TUF Gaming A15 ve A17 sırasıyla 15,6 inç ve 17,3 inç 1080p Full HD ekrana sahip.

Yeni A15 ve A17 ayrıca 32 GB'a kadar DDR4 RAM ve 2 TB'a kadar SSD depolamaya yer veriyor. Bağlantı noktası açısından ise dizüstü bilgisayarlarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ve HDMI 2.0b bulunuyor. Tasarım açısından ise metal bir kasaya ve "askeri düzeyde sağlamlığa" sahip.

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A16 Advantage Edition ise gücünü AMD Ryzen 9 7000 işlemci ve AMD Radeon 7000 RDNA 3 ekran kartından alıyor. 64 GB'a kadar DDR5 4800 MHz belleğe ve Arc Flow fanlı soğutma sistemine yer veriyor. Laptop ayrıca QHD çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip 16 inç ekrana sahip.

Asus TUF Gaming F15 ve F17 özellikleri

Asus, A15 ve A17 dizüstü bilgisayarların yanı sıra 2023 yılında piyasaya çıkması beklenen TUF Gaming F15 ve F17 dizüstü bilgisayarlarını da tanıttı. Sırasıyla 15,6 inç ve 17,3 inç ekrana yer veren bu modeller, Full HD 144 Hz veya QHD 165 Hz panele sahip.

Intel Core i9-13900H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartıyla donatılan F15 ve F17, 32 GB'a kadar DDR4 RAM ve 2 TB'a kadar SSD depolamayla geliyor. Ayrıca NVIDIA Advanced Optimus desteğine sahip MUX Switch içeriyor. Performanstaki artış, çok daha güçlendirilmiş bir soğutma sistemiyle destekleniyor.

TUF Gaming A15, A16 Advantage Edition, A17, F15 ve F17 fiyat etiketleri ve satışa sunulacağı tarihler henüz net olarak paylaşılmadı. 2023'ün ilk çeyreğinde sunulması bekleniyor olsa da, stoklar, pazara veya bölgeye göre değişiklik gösterecek.