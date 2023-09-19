Asus'un Ryzen Z1'li ROG Ally el konsolu daha ucuz bir versiyonla satışa sunuldu

Asus, Ryzen Z1'den güç alan ROG Ally el konsolunun daha ucuz bir versiyonunu piyasaya sürdü. Yeni model, 599 dolardan satılacak.

Asus, bu yılın başlarında Ryzen Z1 Extreme APU'dan güç alan ROG Ally el konsolunu tanıttı. Türkiye'de 30 bin TL'ye varan fiyatlardan satılan bu konsolun daha ucuz sürümü nihayet satışa sunuldu. Ryzen Z1'den beslenen yeni ROG Ally fiyatı ne kadar?

Ryzen Z1'li ROG Ally 100 dolar daha ucuz

Asus, AMD Ryzen Z1'den güç alan ROG Ally sürümünü piyasaya sürdü. Ryzen Z1 Extreme APU'lu versiyon 699 dolardan raflardaki yerini alırken, yeni model ise 599 dolardan satılacak. Peki düşük bütçeli bu modelin farkları neler?

Performans odaklı bir APU kullanmasına rağmen Ryzen Z1 Ally, güçlü kardeşiyle aynı tasarımı paylaşıyor. 7 inç 1080p 120Hz ekrana, özelleştirilebilir arka düğmelere, RGB aydınlatmaya ve 16GB LPDDR5 RAM'e yer veriyor. Depolama alanı da 512GB olarak sunuluyor.

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İki modelin temel farklılıkları işlemcide başlıyor. Ryzen Z1; Z1 Extreme'in sekiz çekirdeğine kıyasla altı çekirdeğe sahip. Ayrıca GPU tarafında da dört çekirdekle geliyor. Yapılan ilk testlere göre büyük bütçeli oyunlarda yüzde 30'a varan performans farkı yaşanabiliyor.

Asus iki model arasındaki performans farkını paylaşmadı, ancak birçok popüler oyunda "makul kare hızları" alınacağını ifade etti. 100 dolar daha ucuz olmasıyla fiyat/performans olabileceği düşünülüyor.

Ryzen Z1 ROG Ally'nin Türkiye'den ne zaman satışa çıkacağı belirsiz. Ancak ülkemizde şu anda satılan versiyonun Ryzen Z1 Extreme'e sahip olduğunu ve 30 bin TL'den başladığını belirtelim.

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