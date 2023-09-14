Ubisoft, geçtiğimiz aylarda büyük bir Assassin's Creed etkinliği düzenleyip serinin geleceğinin nasıl şekilleneceğini anlatmıştı. Bu etkinlikte ilk olarak Mirage'ı, daha sonrasında mobil oyun Jade'i görmüştük. Sırada bir de Feodal Japonya'da geçen Red kod isimli bir Assassin's Creed oyunu vardı.

Assassin's Creed Red'in çıkış tarihi sızdırıldı

Japonya'da geçecek olan Red kod adlı Assassin's Creed oyununun çıkış tarihini, şirketin içinden biri sızdırdı. Yeni bir habere göre Ubisoft'un, AC Red'i 2024 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yönündeki söylentiler gerçek.

Insider Gaming'den tanınan oyun habercisi Tom Henderson'a göre, AC Red şu anda 2024'ün tatil sezonu için planlanıyor. Bu da Kasım ve Aralık 2024 arasında herhangi bir zaman anlamına gelebilir. Ancak, Ubisoft'un geliştirme gecikmelerine yabancı olmadığı göz önüne alındığında, henüz umutlanmayın deriz. İyi haber ise Henderson'ın oyunun oynanabilir durumda olduğunu duymuş olması.

Assassin's Creed'in en sevilen oyununa remake mi geliyor?

Ubisoft Quebec'te geliştirilmekte olan AC Red, uzun zamandır hayranların seriyi Feodal Japonya'ya taşıma talebini gerçekleştirecek. Ancak bunun için biraz geç kalındığı aşikar.

Zira Sony, oyuncuların bu talebini 'Assassin's Creed Japonya' olarak geyiği dönen Ghost of Tsushima ile karşılamıştı. Ancak serinin sadık hayranları hala Ubisoft'un bir Feodal Japonya Assassin's Creed oyunu için heyecanlılar.

Ubisoft'tan yeni AC için beklenmedik karar!

AC Red'in iki oynanabilir kahramana sahip olacağı düşünülüyor: Bir erkek Samuray ve bir kadın Shinobi. Samuray'ın Afrikalı bir mülteci olduğuna dair haberlerin ardından, oyuncular karakterin Sengoku döneminde Japonya'ya seyahat eden ve samuray olan gerçek hayattaki Afrikalı bir savaşçı olan Yasuke'ye dayandığı teorisini ortaya attılar.

AC Red'in Splinter Cell'den gizlilik unsurlarını barındıracağı da bildiriliyor. Oyunun son nesil konsolları es geçeceği bildiriliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.