Assassin's Creed Mirage Çıkış Tarihi Öne Çekildi

Ubisoft, yeni Assassin's Creed oyunu Mirage'in çıkış tarihini bir hafta öne çektiğini duyurdu. Oyun, 5 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülecek ve seriyi gizlilik odaklı köklerine geri döndürecek.

Ubisoft, yeni Assassin's Creed oyunu Mirage'in çıkış tarihini bir hafta öne çektiğini açıkladı. Gizlilik-aksiyon yapımı, daha önce açıklanan 12 Ekim yerine 5 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Bu, oyun dünyasında görmeye alışık olmadığımız bir hareket.

Assassin's Creed Mirage 5 Ekim'de çıkacak

Assassin's Creed Mirage, Ubisoft'un popüler açık dünya aksiyon serisinin bir sonraki oyunu olacak. Seriyi gizlilik odaklı köklerine geri döndürmek isteyen şirket, Assassin's Creed Odyssey ve Valhalla gibi yapımlardaki RPG öğelerinden uzaklaşacak.

Ubisoft'tan gelen son açıklamada, Mirage'in çıkış tarihinin geriye çekildiği aktarıldı. "Tüm ekip adına, Basim ile 9. Yüzyıl Bağdat'ını keşfetmeniz için sabırsızlanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Buna göre yapım, dijital ve fiziksel olarak 5 Ekim tarihinde oyuncularla buluşacak.

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Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC ve Ubisoft+ dahil olmak üzere çeşitli platformlarda ön siparişe açılan Mirage, 1350 TL'den satılıyor. Oyunun bir hafta erkene çekilmesinin ise stratejik bir hamle olduğu düşünülüyor.

17 Ekim tarihinde Alan Wake 2, 20 Ekim'de ise PlayStation 5'e özel olarak Marvel's Spider-Man 2 çıkış yapacak. Ekim ayında Lords of the Fallen ve Forza Motorsport gibi dikkat çeken oyunların erişime açılacağını da hatırlatalım.

Assassin's Creed Mirage has gone gold and is coming out a week early! ?? On behalf of the entire team, we can't wait for you to explore 9th Century Baghdad with Basim. Your journey now starts on October 5. Save the new date! #AssassinsCreed pic.twitter.com/eWAZttvjIX — Assassin's Creed (@assassinscreed) August 14, 2023

Seriyi köklerine götürecek oyun, Valhalla'dan bir karakter olan Basim'in hikayesini ele alacak ve 9. yüzyıl Bağdat'ına götürecek. Oyunda parkur mekaniklerinin, gizli suikastlerin ve kalabalık alanların yeniden ön plana çıkması bekleniyor.

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