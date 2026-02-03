"Sentetik Medya" raflarda: Yapay zeka çağında gerçek ile sahteyi ayırmanın kılavuzu
Gazeteci-Yazar Aslan Değirmenci, çağımızın en kritik dönüşüm alanlarından biri olan yapay zekâ ve dijital medya ilişkisini masaya yatırdığı yeni kitabı "Sentetik Medya" ile okuyucuların karşısına çıktı. Çıra Yayınları'ndan çıkan kitapta insanlığın mağara resimlerinden sosyal medya algoritmalarına uzanan bilgi serüveni, bu kez yapay zekânın şekillendirdiği yeni bir dönemin penceresinden anlatılıyor.
MEDYAYI GEÇMİŞİYLE ELE ALIYOR
Kitap, geçmişten bugüne iletişim ve medya tarihini, yapay zekâ modellerinin yükselişini, sentetik içerik üretiminin risk ve fırsatlarını ve dijital çağın toplumsal etkilerini kapsamlı bir analizle ele alıyor.
SENTETİK MEDYA İÇİN YOL HARİTASI
Değirmenci, eserinde yalnızca teknolojiyi değil, teknolojinin insanlığı nasıl dönüştürdüğünü de sorguluyor. Deepfake videolardan dijital terörizme, siber istihbarattan yapay sanatın yükselişine, dijital bağımlılıktan yeni medya etiğine kadar geniş bir çerçevede okuyucuya yol haritası sunuyor.
"Sentetik Medya", yapay zekâ çağında gerçek ile sahte arasındaki sınırı anlamak isteyenler için hem bir rehber hem de bir uyarı niteliği taşıyor.
Kitapta neler var?
• Medyanın tarihsel yolculuğu ve teknolojinin kırılma anları
• BERT, T5, GPT ve DALL-E gibi ileri yapay zekâ modellerinin medya sektörünü nasıl dönüştürdüğü
• Ağ tabansız yapay zekâ döneminin ayak sesleri
• Dijital korsanlık, deepfake operasyonları ve sentetik manipülasyonlar
• Yapay zekâ etiği, telif ihlalleri ve geleceğin hukuk tartışmaları
• Dijital bağımlılık, dijital kimlik, dijital yalnızlık ve toplumsal sonuçları
• İnternet TV, AR/VR yayıncılığı, yapay zekâ fotoğrafçılığı ve sinema sektörünün yeni yüzü
TÜM RAFLARDA YERİNİ ALDI
Değirmenci'nin kitabı, hem bir teknoloji analizinin hem de toplumsal farkındalık çağrısının birleştiği bir çalışma olarak dikkat çekiyor. İlgi odağı yeni kitap, Çıra yayınları etiketiyle artık tüm kitapçılardan ulaşılabilir.