ASELSAN ve Diğer Savunma Şirketlerinden IDEF 2025 Tanıtımları

ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ AKYOL: 9 FARKLI TEKNOLOJİ TANITILACAK

IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Basın Buluşması'nda, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ardından fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Geçen yıl 30 ürün için ilk defa ihracat sözleşmesini imzaladık. İhracat yaptığımız ülke sayını 93'e ulaştırmaya başardık. IDEF Fuarında 3 lansmanımız olacak. Radar, elektronik harp, elektro-optik, hava savunma ve haberleşme alanında geliştirilen 9 farklı teknoloji tanıtılacak. İlk gün yeni nesil harp teknolojilerine yönelik 4 ürün tanıtılacak. İkinci gün Mavi Vatan'ın yeni koruyucuları. Üçüncü gün Gök Vatan'ın yeni yıldızları tanıtılacak. 20'ye yakın uluslararası iş birliği töreni olacak" dedi.

'6 YENİ ÜRÜN SERGİLEYECEĞİZ'

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise Türkiye'nin, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) mühimmatları konusunda açık ara dünyanın en önde ülkesi olduğunu belirterek, "Balistik füze teknolojileri, seyir füzeleri üretimi, hava savunma füzelerinin lansmanı yapılmasını planlıyoruz. Uluslararası iş birlikleri yapacağız. 6 yeni ürününü IDEF'te sergileyeceğiz. Bu 6 yeni ürün kendi alanlarında üst düzey teknolojik özelliklere sahip; bu ürünler dünyadaki benzerlerinden daha önde olacak" ifadelerini kullandı.

HÜRJET GÖSTERİ UÇUŞU YAPACAK

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sergide taktik İHA sınıfındaki ürünler ile değişik konfigürasyondaki ŞİMŞEK İHA'ların da sergileneceğini ve VTOL İHA'nın tanıtılacağını duyurdu. Demiroğlu, "GÖKBEY'imiz İLE HÜRJET'imizi sergileyeceğiz. IDEF kapsamında 2 HÜRJET'imiz uçuş yapıyor olacak. Önemli birkaç anlaşmayı da orada imzalayacağız" diye konuştu.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise, "IDEF kapsamında yeni yapay zeka vizyonumuzu, 'Future AI Ready' adıyla ilk kez lanse edeceğiz. ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın simülatörü, HAVELSAN tarafından ilk kez IDEF 2025'te esnasında tanıtılacak" dedi.

'TAKTİK İHA SİSTEMLERİNİN İHRAÇ EDİLDİĞİ ÜLKE SAYISI 15'E YAKLAŞTI'

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) Genel Müdürü Özgür Güleryüz de, "Türkiye'nin ilk Milli Hücumbot Projesi'nin modeli ilk kez IDEF'te STM standında sergilenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada başarıyla kullandığı STM Taktik İHA Sistemlerinin ihraç edildiği ülke sayısı 15'e yaklaştı. IDEF'te ilk defa sergilenecek taktik İHA ürünlerimiz; Kargu FPV Drone, BOYGA-B, TUNGA ve STM-VTOL konsepti olacak" ifadelerini kullandı.

Mke GENEL MÜDÜRÜ AKŞİT: TÜRKİYE İLK DENİZ TOPU İHRACATI SÖZLEŞMESİNE İMZA ATACAK

TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ise KIZILELMA'ya güç veren ithal motor seviyesine TF6000 ile ulaşıldığını belirterek, testleri devam eden TF6000'in fuarda gösterileceğini belirtti.

Mke Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik ise, "IDEF'te dolanan mühimmatları, çok maksatlı tapaları, at nalı barutları, modüler barutları, kamikaze dronları, anti-radyasyon dronları ve kablo güdümlü dronları içeren 38 Ar-Ge projesini ve çıktılarını sergileyeceğiz. MKE, bu fuar kapsamında Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatı sözleşmesine imza atacak" diye konuştu.

Ruken Büşra KADIOĞLU/ANKARA,