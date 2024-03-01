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Aselsan ERALP ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Yeri Tespit Edildi

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Aselsan'ın ERALP projesi sayesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nun konumu tespit edildi. ERALP, yerden uzaydaki nesnelerin yerini belirleme konusunda büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi programı kapsamında yeni projeler üretilmeye devam ediyor. TUSAŞ'ın Milli Muharip Uçak KAAN'ı uçurmasının ardından Aselsan'dan radar teknolojileriyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Uzaydaki cisimleri bile fark edebilen bir radar var sırada. İşte Aselsan ERALP ve detayları…

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini tespit etti! İşte Aselsan ERALP ve teknik özellikleri

Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Aselsan ile ortak bir proje başlattı. Bu proje ile yerli ve milli ilk uzun menzilli erken ihbar radar sistemi üretildi. Aselsan ERALP yani Taşınabilir Erken Radar İhbar Sistemi projesi tamamlandı. Envantere girmek için gün sayan ERALP geçtiğimiz günlerde yapılan testlerde büyük bir başarıya imza attı.

Deniz seviyesinden 400 kilometre irtifada yörüngede dönen Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yeri Aselsan ERALP ile tespit edildi. X-Y-Z koordinatları kullanılarak ölçülen mesafe 400 kilometre yukarıda ve 700 kilometre uzaklıktaydı. ERALP bu mesafede bulunan istasyonun konumunu tam olarak belirlemeyi başardı.

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ERALP'in bu başarısıyla birlikte Türkiye için yerden uzaydaki nesnelerin dahi yerini belirlemek artık oldukça kolay. ERALP, AESA ile birlikte yeni nesil algoritmalara sahip ve taşınabilir olması sayesinde istenilen tüm şartlarda görevini yerine getirebiliyor. Ayrıca radar sistemi sahip olduğu anten yapısı sayesinde dost-düşman tanıma sistemleri konusunda en üst ligde bulunmasının yanında birçok radarı tek bir radar gibi kullanabilmesi sayesinde "görünmeyeni görünür" kılabiliyor.

Aselsan ERALP teknik özellikleri!

• Uzun Menzilde Geniş Tehdit Setine Karşı Etkinlik

• Çok Düşük RKA'lı Hedeflerin Uzun Menzilden Tespit ve Takibi

• Katı Hal Güç Yükselteç Teknolojisi

• Çeşitli Taktik Operasyon Modları

• Hedef Sınıflandırma Yeteneği

• Milli MOD5/S Uzun Menzilli IFF Sistemi (NATO ile uyumlu

(STANAG-4193))

• Lokal ve Uzak Radar Kontrolü

• Kontrol İhbar Merkezlerine ve NATO ACCS'a Entegrasyon

• Hava ve Füze Savunma Sistemlerine Entegrasyon

• Taktik Haberleşme Ağlarına Uyumluluk

• Gelişmiş Elektronik Koruma Tedbirleri ve Siber Güvenlik

• 10 Ton Sınıfı Taktik Tekerlekli Araçlar ile Taşınabilme

• C130/A400M ile Taşınabilme

• 3000 Saat MTBCF% 99.9 Kullanıma Hazır Olma

• 30 Dakika Kurulum ve Toplanma Süresi

• Gelişmiş Sistem İçi Test Yetenekleri / 30 Dakika MTTR

• Zorlu Çevre Koşullarına Dayanım (MIL-STG-810G)

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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