ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

Türkiye'nin en önemli savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı "Büyük gün 27 Ağustos" paylaşımıyla merak uyandırdı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Gölbaşı'ndaki Oğulbey Tesisleri'nde temel atma ve açılış töreni düzenlenecek.

ERDOĞAN TEMEL ATMA TÖRENİNDE KONUŞACAK

Törende, ASELSAN'ın yeni tesisinin temelinin atılmasının yanı sıra 14 tesisin de açılışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe ile ilgili önemli gelişmeleri kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

ÇELİK KUBBE BİLEŞENLERİ TESLİM EDİLECEK

Edinilen bilgilere göre törende ASELSAN'ın geliştirdiği Hisar ve Korkut gibi Çelik Kubbe bileşenlerinin teslimatı yapılacak. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sistemin en üst katmanını oluşturan SİPER Ürün-1 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin teslim edileceği belirtiliyor.

"SİSTEMLER SİSTEMİ" PROJE

2024'te başlatılan ve 2025'ten itibaren sahada kullanılmaya başlanan Çelik Kubbe, birçok yerli ve milli silah sistemi, radar, elektro-optik ürün, haberleşme modülü ve komuta kontrol istasyonunu bünyesinde barındırıyor. "Sistemler Sistemi" olarak anılan proje; kritik tesisleri, askeri birlikleri ve şehirleri koruma görevini üstleniyor.