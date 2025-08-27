ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?
Haber Videosu

ASELSAN'ın "Büyük gün 27 Ağustos" paylaşımıyla duyurduğu tören Ankara Gölbaşı'nda gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programda yeni tesisin temeli atılırken 14 tesisin de açılışı yapılacak. Törende, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin bileşenleri ile SİPER Ürün-1'in teslim edilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı "Büyük gün 27 Ağustos" paylaşımıyla merak uyandırdı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Gölbaşı'ndaki Oğulbey Tesisleri'nde temel atma ve açılış töreni düzenlenecek.

ERDOĞAN TEMEL ATMA TÖRENİNDE KONUŞACAK

Törende, ASELSAN'ın yeni tesisinin temelinin atılmasının yanı sıra 14 tesisin de açılışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe ile ilgili önemli gelişmeleri kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

ÇELİK KUBBE BİLEŞENLERİ TESLİM EDİLECEK

Edinilen bilgilere göre törende ASELSAN'ın geliştirdiği Hisar ve Korkut gibi Çelik Kubbe bileşenlerinin teslimatı yapılacak. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sistemin en üst katmanını oluşturan SİPER Ürün-1 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin teslim edileceği belirtiliyor.

"SİSTEMLER SİSTEMİ" PROJE

2024'te başlatılan ve 2025'ten itibaren sahada kullanılmaya başlanan Çelik Kubbe, birçok yerli ve milli silah sistemi, radar, elektro-optik ürün, haberleşme modülü ve komuta kontrol istasyonunu bünyesinde barındırıyor. "Sistemler Sistemi" olarak anılan proje; kritik tesisleri, askeri birlikleri ve şehirleri koruma görevini üstleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Teknoloji
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

Kritik kurumun eski başkanı casusluktan tutuklandı
Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı

Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

"Bilmeden kullandım" devri bitiyor! 1 Ekim'den sonra bunu yapan yandı
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Halen bunları yiyen varsa afiyet olsun...

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed Emin Kılcı:

milleti sattınız

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Onun içinmi Aponun eksozundan gelecek dumana muhtaç ettiniz güzelim ülkeyi Bakalım bu sefer ne yalan dolan Soru : Deniz üzerinde doğal gaz veya petrol arama için kurulan yapıya ne denir Karadeniz'de bizim ki nerede

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Büyük ihtimalle müjde varsa zam var demektir

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

bence işçi emeklisi,asgari ücretliye yıllarca yapılmayan zam farkı var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı

Aşkları dizi setinde başlamıştı! 7 yıllık evlilik resmen sona erdi
15 milyon dolarlık malikane davasında Katy Perry'den dikkat çeken sözler

15 milyon dolarlık malikane için hukuk savaşı büyüyor
title