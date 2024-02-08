Google, yapay zeka alanında önemli bir adım atarak Gemini'ı duyurdu

Google, aralık ayında yapay zeka alanında önemli bir adım atarak Gemini'ı duyurdu. Önümüzdeki dönemde Bard'ın yerini alacak olan Gemini, Gemini Advanced ile metin, görüntü, ses ve video alanlarında yeni bir seviyeye çıkıyor. Peki Google Gemini Advanced fiyatı ne kadar ve özellikleri neler?

Yenilenen özellikleri ile Google Gemini hakkında her şey!

Google Gemini'nin Ultra 1.0 olarak adlandırılan yeni ve en büyük modeli (Gemini Advanced) matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp ve etik gibi 57 konunun bir kombinasyonunu kullanarak bilgi ve problem çözme yeteneklerini test eden MMLU'da (kapsamlı çoklu görev dil anlayışı) insan uzmanları geride bırakan ilk model oldu.

İlerleyen süreçte ise Google Bard artık Google Gemini olarak adlandırılacak. Gemini, web üzerinde 40 dilde kullanılabilir durumda ve yeni bir Gemini uygulaması Android ile birlikte iOS'taki Google uygulamasına geliyor.

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Gemini Advanced özellikleri

Ultra sürümü ise Gemini Advanced olarak adlandırılıyor ve mantık yürütme, talimatları takip etme, kodlama ve yaratıcı iş birliği gibi alanlarda çok daha yetenekli bir deneyim sunuyor. Ayrıca Google'ın yapay zeka özelliklerinin en iyisini tek bir yerde sunan yeni Google One AI Premium planına abone olarak kullanılmaya başlandı. Üstelik Workspace ve Google Cloud gibi insanların ve işletmelerin her gün kullandığı ürünlere Gemini modellerinin yeteneklerini getiriyor.

Workspace'te zaten 1 milyondan fazla insan, Duet AI aracılığıyla üretkenliklerini ve yaratıcılıklarını artıran özellikleri kullanıyor. Duet AI da Workspace için Gemini olacak ve yakında Google One AI Premium planına sahip tüketiciler Gmail, Docs, Sheets, Slides ve Meet'te Gemini'yi kullanabilecekler.

Google Cloud için, Duet AI önümüzdeki haftalarda Gemini olacak. Gemini, şirketlerin üretkenliğini artırmasına, geliştiricilerin daha hızlı kod yazmasına ve kuruluşların siber saldırılardan korunmasına yardımcı olacak, bunun yanı sıra sayısız başka fayda sağlayacak.

Geliştiriciler, her büyük teknoloji değişikliğinde temel bir rol oynamıştır ve Gemini ekosisteminde de eşit derecede önemli bir rol oynayacaklardır. Yüz binlerce geliştirici ve işletme zaten Gemini modelleri ile yapılandırma yapıyor.

Gemini Advanced abonelik fiyatı

Advanced sürümü başlangıçta iki aylık ücretsiz deneme sürümüyle geliyor. Sonrasında ise Google Gemini Advanced fiyatı aylık 19.99 dolar. Türkiye'de ise Gemini Advanced, Google One AI Premium Planı'nın bir parçası olarak aylık 719.99 TL karşılığında yine ilk iki ay ücretsiz deneme fırsatı ile kullanıma sunulacak.

Gemini mobilde de kullanılabilecek: Gemini uygulaması nasıl kullanılır?

Şimdi Android'de yeni bir uygulama ve iOS'te Google uygulaması ile Gemini ve Gemini Advanced için yeni bir mobil deneyim sunulmaya başlanıyor. Böylece telefonunuzdaki Gemini ile hareket halindeyken her türlü yardım için yazabilecek, konuşabilecek veya bir resim ekleyebileceksiniz.

Android'de Gemini, üretimsel yapay zeka kullanan yeni bir asistan türü olacak. Gemini uygulamasını indirirseniz ya da Google Asistan'ı seçerseniz, uygulamadan ya da normalde Google Asistan'ı etkinleştirdiğiniz herhangi bir yerden (belirli telefonlarda güç düğmesine basarak ya da köşeyi kaydırarak veya "Hey Google" diyerek) Gemini'a erişebileceksiniz.

Zamanlayıcıları ayarlama, arama yapma ve akıllı ev cihazlarınızı kontrol etme gibi birçok Google Asistan sesli özelliği Gemini uygulaması aracılığıyla kullanılabilecek. iOS'ta ise Gemini'a doğrudan Google uygulamasından erişim ise önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.

Gemini bugünden itibaren ABD'deki Android ve iOS telefonlarda İngilizce olarak kullanıma sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda tamamen kullanılabilir olacak ve İngilizce, Japonca ve Korece olarak erişebileceksiniz ve yakında daha fazla ülke ve dil aktif edilecek.

Google tarafından yapılan bu son güncelleme, Google'ın yapay zeka alanındaki yeniliklere nasıl yaklaştığını ve bu teknolojiyi sorumlu bir şekilde ilerletip nasıl daha geniş kitlelere ulaştırmayı planladığını da yansıtıyor. Bu arada, Gemini modelinin bir sonraki iterasyonunun da eğitilmeye başlandığı açıklandı.