ARF Bio'nun halka arzına 4 kata yakın talep geldi

Türkiye'nin yeni nesil yeşil dönüşüm vizyonuyla dikkat çeken şirketi ARF Bio, 25-26 Aralık tarihlerinde pay başına 19,50 TL sabit fiyatla gerçekleştirdiği talep toplama sürecini başarıyla sonuçlandırdı. Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamamaya göre, toplam 47 milyon TL nominal değerli payların satıldığı halka arzda, toplam halka arz büyüklüğü 916,5 milyon TL oldu. Halka arz edilen payların yüzde 50'sinin yurt içi bireysel yatırımcılara, geri kalan yüzde 50'sinin de yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, bireysel yatırımcılardan 3,62 kat, kurumsal yatırımcılardan ise 3,99 kat talep geldi.

Halka arzda 508.244'ü yurtiçi bireysel yatırımcıya, 157'si de yurtiçi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 508.401 yatırımcıya 47.000.000 adet payın dağıtım yapıldı. Her bir bireysel yatırımcıya ortalama 47 pay dağıtıldı.

Şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,71 olarak tescil edilirken, ARF Bio payları 5 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşecek gong töreniyle Borsa İstanbul'da Ana Pazar'da ARFYE koduyla işlem görmeye başlayacak.

Halka arz sonuçlarını değerlendiren ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, yatırımcıların gösterdiği bu güvenin, atığın ham maddeye dönüştüğü döngüsel modele verilen en büyük destek olduğunu ifade etti. Arslan, "Halka arz sürecimizdeki desteklerinden dolayı Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul yönetimi ile ARF Bio'nun vizyonuna ortak olan tüm yeni yatırımcılara teşekkürlerimizi sunuyorum. Biyogaz ve gübre tesisleriyle temelini attığımız bu ekosistemi halka arz geliriyle tamamlayacağız. ARF Bio'yu sadece elektrik enerjisi üreten bir yapı değil, çevreyi temizleyerek katma değer yaratan bir entegrasyon zinciri olarak tasarladık" ifadelerini kullandı.

ARF Bio, İzmir Ödemiş'te 2019'da 60 milyon dolarlık yatırımla kurduğu biyogaz ve gübre tesisleriyle hayvansal ve tarımsal atıkları ekonomiye kazandırıyor. 4,8 MW kurulu güce sahip biyogaz santralinde üretilen elektriği YEKDEM kapsamında 2029'a kadar kWh başına 13,3 dolar centten satma hakkı bulunan tesis, yıllık ortalama 36 milyon kWh üretimle yaklaşık 10 bin konutun ihtiyacını karşılıyor. Fermantasyon çıktılarından yıllık toplam 100 bin ton kapasiteli organik ve organomineral gübre üreten entegre yapı, sıfır atık yaklaşımıyla sürdürülebilir tarıma katkı sağlarken yüz binlerce ton karbon emisyonunu da önlüyor. Gold Standard ve CORSIA sertifikaları sayesinde, engellenen emisyon karşılığında karbon kredisi satışıyla gelir yapısını çeşitlendiriyor.

Mikroalg yatırımıyla ithalata bağımlılığı azaltacak

Halka arzdan elde edilen kaynağın en stratejik yönlerinden biri olan mikroalg yatırımı, ARF Bio'yu biyokimya alanında küresel bir oyuncu haline getirecek. Dünyanın oksijen kaynağı olan mikroalgler, biyogaz üretiminden çıkan karbondioksiti emerek fotosentez yoluyla oksijene dönüştürürken, aynı zamanda gıda, kozmetik ve ilaç sanayisi için yüksek değerli hammadde sunuyor. Tamamına yakını ithal edilen bu stratejik ham maddenin ARF Bio tesislerinde üretilmesiyle Türkiye'nin ithalata bağımlılığının azaltılması ve şirketin yeni bir gelir kalemine kavuşması hedefleniyor.

Sera yatırımı ile döngüsel modeli tamamlanacak

Şirketin döngüsel modelini tamamlayacak bir diğer kritik adım ise 50 bin metrekarelik modern cam sera yatırımı olacak. Enerji üretiminden çıkan atık ısı ve şirketin kendi ürettiği organik gübreyi kullanarak gerçekleştirilecek olan üretim, seradan çıkan bitkisel atıkların yeniden biyogaz tesisine gönderilmesiyle tam bir kapalı devre sistemine dönüşecek. ARF Bio, bu sistem sayesinde dışarıya hiçbir atık çıkarmadan, çevredeki kirliliği temizleyerek sürdürülebilir yeşil enerji ve tarım ürünleri üretmeye devam edecek.